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工研院一日限定開放 首度公開讓民眾體驗AI新科技

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
工研院15日開放活動中，將有無人商店可體驗，讓民眾了解未來科技生活。圖／工研院提供
工研院15日開放活動中，將有無人商店可體驗，讓民眾了解未來科技生活。圖／工研院提供

工研院光復院區將在10月15日首度敞開大門，面向公眾開放參觀AI技術，有超過30項AI技術，涵蓋元宇宙、自駕車等，可以讓民眾體驗了解何為AI，透過互動裝置呈現AI技術應用，就如同是科技迷的「AI遊樂園」。

工研院表示，一日限定的「AI遊樂園」，將從當天上午10點到下午4點，民眾只要提前上網報名（www.itriaitech.com），就能在當天進入工研院光復院區，體驗最新研發的AI人工智慧技術。

這次的體驗活動，就如同「AI遊樂園」，工研院展出元宇宙概念的「MR快樂農場」，只要戴上MR眼鏡與回饋手套，就可進入「農場」，並控制虛擬娃娃機夾；也有「智慧運動衣」，結合低周波電療與衣服，透過手機APP分析人體舒適狀況後，提供個人肌肉促進，達到舒緩疼痛的效果，讓民眾從體驗中感受智慧生活的樂趣。

工研院指出， AI科技已廣泛應用於現今生活當中，但一般民眾仍侷限在AI等同於機器人的想像，因此工研院將展示超過30項技術，涵蓋元宇宙、淨零永續、無人商店、自駕車、精準醫療、健康照護等，引導民眾了解AI科技的新數位生活，同時也展現工研院AI科技研發實力。

數位發展部長唐鳳表示，AI人工智慧也可以說是輔助式智慧（Assistive Intelligence），就像⼤雄和哆啦Ａ夢的關係，AI與人類是相輔相成，必須盡可能讓所有人無痛學習、無痛使用AI，如果不能讓某一群人方便使用，那就要改良得更好，開放民眾參觀並親身體驗，相信能幫助大家感受智慧生活的樂趣。

工研院總營運長余孝先表示，AI化已是全球趨勢，國內因科技產業發展蓬勃，根據2022國內企業AI人工智慧趨勢報告，超過48%的企業，已經進入AI科技應用的規模化階段，AI模型部署率也高達75%，遠高於世界平均20%。

工研院投入AI領域研發超過30年，並於2018年成立人工智慧應用策略辦公室，以AI創新技術與應用，引領產業領跨域合作及價值提升。

工研院人工智慧策略辦公室主任蘇孟宗表示，AI早已走出科幻電影，進入你我生活、工作與社交互動中，無所不在，未來10年AI人工智慧進入市場擴增期，將成為全球智慧化的主流。

AI 人工智慧 唐鳳 元宇宙 工研院

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