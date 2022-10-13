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淡水國小攜手銘傳大學 打造不一樣食農體驗

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水國小與銘傳大學傳播學院一起舉辦的食農共享活動，打造出不一樣的食農教育體驗。圖／紅樹林有線電視提供
淡水國小與銘傳大學傳播學院一起舉辦的食農共享活動，打造出不一樣的食農教育體驗。圖／紅樹林有線電視提供

淡水國小與銘傳大學傳播學院一起舉辦的食農共享活動，由大學生一起帶著國小學童認識種植香草，更以趣味遊戲賓果的方式，由大學生帶著國小生一起將這一系列的過程給記錄下來，製作成為故事回饋給國小學童，讓故事創生，打造出不一樣的食農教育體驗。

銘傳大學老師邱郁姿表示，這次透過學院USR團隊計劃，不只是讓小朋友認識香草植物在生活當中的應用，更讓大學生帶著國小學童，使用手機或平板電腦來將這整個過程透過拍攝採訪給記錄下來。

透過種植香草認識媒體多元文化傳播教育，而這次還邀請到淡水香草街屋蔡以倫老師來跟同學講解許多香草的特性，並且讓學生親手種下學習。

淡水國小美術班老師徐淑靜表示，大學與國小學童的合作，讓他們透過種植記錄，看著植物長大，讓這些香草如何應用在日常生活當中，包括了飲食文化的知識，從產地到餐桌種植香草長大最後在料理當中看見品嚐與聞到香氣，成為生活中食材的一部份，並且透過手機平板來記錄，不只是體驗如何種植這些香草植物，更學習到不一樣的飲食文化。

淡水 小學 大學生

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