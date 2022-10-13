快訊

德明科大撤銷碩士學位 蔡壁如「無法認同結果」將提救濟申覆

美對台仍列三級警示 專家曝「政策失誤」：國內流行期走太長

比分Live／U23中華開幕對哥倫比亞 先發投手陳宇宏扛重任

走進瓊瑤的拼圖世界 滬尾故事館深情展出

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
瓊瑤的拼圖世界」微型文物展，於滬尾故事館展出，同時也舉辦「瓊瑤愛樹」的捐贈儀式。圖／紅樹林有線電視提供
瓊瑤的拼圖世界」微型文物展，於滬尾故事館展出，同時也舉辦「瓊瑤愛樹」的捐贈儀式。圖／紅樹林有線電視提供

瓊瑤一家移居淡水，由瓊瑤故事館籌備小組主辦的「多少秘密在其中：瓊瑤的拼圖世界」微型文物展，於滬尾故事館展出，同時也舉辦「瓊瑤愛樹」的捐贈儀式，文物展即日起至10/30日，有許多作家瓊瑤親手拼出來的拼圖作品，歡迎民眾參觀。

瓊瑤孫女陳可嘉表示，展覽以瓊瑤老師多年來蒐集、親手拼製的拼圖作品為展覽核心，分別為「走進拼圖的世界」、「拼圖合家歡」、「瓊瑤的拼圖 瓊瑤的夢」、「家庭聯絡簿」、「浪漫史詩」、「彩色玻璃」六大主題展區，並藉由瓊瑤引文帶領觀者走進瓊瑤的拼圖世界，細品可園的片片情深。

由於居住近四十年的「可園」拆建，瓊瑤於今年三月將「可園」庭院栽種數十年的火燄木、鳳凰木等，捐贈滬尾藝文休閒園區，現今移植至園區滬榕廣場，讓這宛如可園男女主角的愛情樹，得以長住淡水河畔，而開展當天更舉辦「瓊瑤愛樹」的捐贈儀式，而微型文物展即日起至10/30日，也邀請書迷、影迷們一同走進瓊瑤的拼圖世界，成為「相知又相逢」、共享美夢的圓夢之人。

淡水河 文物 庭院

延伸閱讀

影／「假檢警」騙女87萬監管 淡水警旅店抓2嫌送辦

淡水樓中樓47坪開價998萬成交送iPhone14 網曝社區凶宅史

瓊瑤露面吐昔日「可園」恩怨已放下 曝林青霞要寫小說

84歲瓊瑤露面為「瓊瑤故事館」舉行揭幕 3個字透露近況

相關新聞

台北市城市美學及格？議員批：勉強及格還大內宣

台北市政府的城市美學，常遭議員批評不及格，北市研考會日前發布民調，若60分是及格，六成九市民認為台北市城市美感及格，二成...

秋意濃食蟹正當時 萬里螃蟹季肥美開跑

天氣入秋轉涼，正是三點蟹開始出沒的時間，在東北季風盛行期間上岸的萬里蟹，品質好、價格優惠，萬里螃蟹季開始，龜吼、富基及野柳產地魚市攤商皆可買到活蟹，首批萬里蟹產量不錯，不過捕蟹要看天氣，因此接下來的產量還是要看天氣適不適合出海。...

黃克中夫妻檔一起當新北佈老志工 服務超過2500小時

為因應高齡社會，新北市社會局2013年起，以「存老本、顧未來」的理念，推出高齡照顧存本專案，簡稱佈老時間銀行，號召志工在...

新北金好住幸運兒出爐 這2人喜抱回iPhone 14 Pro

新北市觀旅局昨（12）日在律師見證下，於新北旅客Facebook粉絲團直播抽出「新北金好住-旅宿加碼抽」110位幸運得獎...

更生少年關懷協會年度特展 邀民眾見證少年改變力量

「未來咖啡」的店長妙妙（化名）過去曾染上毒癮，在中華民國更生少年關懷協會的協助下戒除毒品，更在對餐飲一無所知的情況下進入...

同志月底遊行 觀傳局刷亮北市府前彩虹地景迎接觀光客

邊境今天解封，台北市觀光傳播局今天表示，觀傳局今年的「Color Taipei」系列活動首度加入彩虹公益推廣，邀請「友洗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。