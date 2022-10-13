走進瓊瑤的拼圖世界 滬尾故事館深情展出

瓊瑤一家移居淡水，由瓊瑤故事館籌備小組主辦的「多少秘密在其中：瓊瑤的拼圖世界」微型文物展，於滬尾故事館展出，同時也舉辦「瓊瑤愛樹」的捐贈儀式，文物展即日起至10/30日，有許多作家瓊瑤親手拼出來的拼圖作品，歡迎民眾參觀。

瓊瑤孫女陳可嘉表示，展覽以瓊瑤老師多年來蒐集、親手拼製的拼圖作品為展覽核心，分別為「走進拼圖的世界」、「拼圖合家歡」、「瓊瑤的拼圖 瓊瑤的夢」、「家庭聯絡簿」、「浪漫史詩」、「彩色玻璃」六大主題展區，並藉由瓊瑤引文帶領觀者走進瓊瑤的拼圖世界，細品可園的片片情深。

由於居住近四十年的「可園」拆建，瓊瑤於今年三月將「可園」庭院栽種數十年的火燄木、鳳凰木等，捐贈滬尾藝文休閒園區，現今移植至園區滬榕廣場，讓這宛如可園男女主角的愛情樹，得以長住淡水河畔，而開展當天更舉辦「瓊瑤愛樹」的捐贈儀式，而微型文物展即日起至10/30日，也邀請書迷、影迷們一同走進瓊瑤的拼圖世界，成為「相知又相逢」、共享美夢的圓夢之人。