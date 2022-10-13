萬里紅磚房新創意 致理科大用天然塗料彩繪

萬里區知名的單車挑戰路線，風櫃嘴路線附近，有一處「記憶中的紅磚房」，在新北市府城鄉局及萬里區公所協助下，由致理科大老師帶領學生，將原本廢棄的老磚房重新整理活化，應用天然塗料進行彩繪，為老屋增添生氣。

致理科技大學通識教育中心助理教授陳穎慧說，將具有文化與歷史意義的紅磚房活化後，再進一步增添新創意，使用天然泥土的塗料，在紅磚房的壁面彩繪29隻狗，狗狗代表山區的黑狗兄，而29這個數字是因為門牌號碼，完成彩繪後，整個磚房充滿趣味與生氣，就好像是一群在紅磚房中雀躍奔跑的狗狗，而學生們特別使用天然泥土塗料，也是希望在展現創意的同時，更要愛護環境，讓景觀得以永續。

屋主表示，看到學生的創意，真的覺得原本古老的紅磚房，不只是舊舊的很有感覺，現在還充滿了趣味與生氣，感謝致理科技大學的創意，讓老磚房活化，也希望遊客與居民可以一起來看看，欣賞「記憶中的紅磚房」，找回在地的歷史與文化。

致理科技大學通識教育中心助理教授陳穎慧指出，彩繪過後還有下一步任務，接下來還要逐步的將紅磚房的屋頂設計起來，讓未來作為單車驛站與供民眾休憩的場域，除了充滿文化特色還要兼具舒適性，讓萬里的山區旅遊，因為記憶中的紅磚房的活化，變得更加友善與便捷。