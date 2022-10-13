秋意濃食蟹正當時 萬里螃蟹季肥美開跑

天氣入秋轉涼，正是三點蟹開始出沒的時間，在東北季風盛行期間上岸的萬里蟹，品質好、價格優惠，萬里螃蟹季開始，龜吼、富基及野柳產地魚市攤商皆可買到活蟹，首批萬里蟹產量不錯，不過捕蟹要看天氣，因此接下來的產量還是要看天氣適不適合出海。

中華漁業漁船協會會長吳兩成說，前陣子天氣不錯，首批萬里蟹回來，捕獲數量都相當不錯，不過隨即而來的就是東北季風影響天氣，以至於無法出海作業，因此這一整個禮拜漁船都沒有出去捕蟹，勢必也會影響到近期的數量，等東北風減弱到可以出海的程度，就是漁民搶攻萬里蟹的時刻。

萬里蟹花蟹、三點蟹、石蟳，其中花蟹一年四季都有產出，體型大價格最好，而10月深秋東北風盛行，漁民的捕蟹籠中以三點蟹居多，至於饕客最在意的價格，今年萬里蟹價格稍有漲幅，不過漲幅不多，想要搶先品嚐秋蟹滋味的饕客，可以到北海岸現地選購，品嚐最好味的萬里蟹，欣賞北海岸最美的秋季景色。