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新北金好住幸運兒出爐 這2人喜抱回iPhone 14 Pro

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市政府觀光旅遊局在律師見證下直播抽出「新北金好住-旅宿加碼抽」110位幸運得獎者（照片中人物為工作人員及律師，非中獎者）。圖／新北市觀旅局提供
新北市政府觀光旅遊局在律師見證下直播抽出「新北金好住-旅宿加碼抽」110位幸運得獎者（照片中人物為工作人員及律師，非中獎者）。圖／新北市觀旅局提供

新北市觀旅局昨（12）日在律師見證下，於新北旅客Facebook粉絲團直播抽出「新北金好住-旅宿加碼抽」110位幸運得獎者，其中最大獎且搶手度最高的iPhone 14 Pro，分別由台北市楊小姐及新北市陳小姐獲得。

新北金好住振興活動是與新北市旅宿公協會合作模式，搶先在國旅補助開跑前提前加碼，於7月1日至9月30日期間在新北市合法之旅宿業，憑單筆消費金額滿300元發票或收據，就可抽iPhone 14 Pro、Dyson空氣清淨機、PS5、石頭掃地機器人、AirPods Pro及優質旅宿住宿券等大獎，並藉此帶動旅客入住新北市消費。

觀旅局長楊宗珉表示，這次感謝新北市旅館商業同業公會及新北市民宿發展協會的合作，讓這次抽獎活動獎項這麼的豐富，新北市的旅宿住房率因新北金好住振興活動及中央國旅補助活動而有提升。

觀旅局提醒，提醒「新北金好住-旅宿加碼抽」得獎者，請於10月19日前回傳中獎回覆函及領據，並email或郵寄到承辦活動小組，詳細得獎名單已公布在新北旅客Facebook粉絲團。

國旅補助 住宿券

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