更生少年關懷協會年度特展 邀民眾見證少年改變力量

「未來咖啡」的店長妙妙（化名）過去曾染上毒癮，在中華民國更生少年關懷協會的協助下戒除毒品，更在對餐飲一無所知的情況下進入未來咖啡從基層做起，在店裡邊做邊學考到中餐丙級證照，今年更成為未來咖啡店長，在店裡協助更多更生少年回歸正常人生。

更生少年關懷協會與台北市立聯合醫院毒品危害防制中心合作，在輔導創立的職業培訓基地「Dream Cafe未來咖啡」舉辦「轉角少年──更生少年關懷協會故事分享暨毒品防治教育展」，述說青少年們在毒品環境的誘惑中如何改變生命，走出犯罪循環的陰霾。展覽時間從10月13日起至11月18日，邀請民眾透過一杯咖啡的時間見證少年們經歷過逆境後改變的力量。

協會秘書長江元凱表示，藥物濫用少年往往經歷匱乏挫敗創傷的成長歷程，毒品就像幫助逃避現實痛苦的解藥，缺乏一技之長的情況下，毒品也成為他們賴以爲生的管道，但他們真正需要的解藥是接納、關懷與陪伴，及有一技之長可以心安理得地生活、發展。

江元凱說，協會在社會轉角的另一端尋找那些少年，透過關懷、接納與他們建立信任關係，引領他們回到轉角的這一端，提供職培的訓練、支持與幫助，迷途陪伴少年重返正途。

未來咖啡前員工、音樂製作人高海軒也為活動譜寫新歌「未來咖啡」，他也在今天記者會上分享創作理念，他說自己當初因為同學的臉書貼文到未來咖啡工作，在與更生少年朝夕相處過程中體會到社會不友善的眼光，因此希望透過音樂讓未來咖啡裡發生的故事能被看見。

高海軒說，他的歌詞一開始比較混亂，中間變成半信半疑，最後變成信任，寫這首歌希望讓更多人知道未來咖啡，他用像對朋友的方式和更生少年店員相處，不要像老大或是總是說教，和其他人就像朋友，因此曾遇過有少年店員想自殺，親友都聯絡不上，只有他能找到對方，他也立刻幫警方找到少年。

妙妙說，她當年因為被朋友影響染上毒癮，在其他朋友幫助下找到協會並在五年前進入未來咖啡，花了一周戒除毒癮，她本來對餐飲都不了解，在未來咖啡邊做邊學，考到中餐丙級證照，她很感謝有這樣的學習機會，也在今年升上店長，除了內外場的工作外，也負責店內的溝通、管理和教育。

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