同志月底遊行 觀傳局刷亮北市府前彩虹地景迎接觀光客

邊境今天解封，台北市觀光傳播局今天表示，觀傳局今年的「Color Taipei」系列活動首度加入彩虹公益推廣，邀請「友洗社創」和觀傳局長劉奕霆等人刷亮市府前的彩虹地景，象徵刷去過去的疫情陰霾，也刷亮彩虹活動，迎接久違的國際旅客來台北參加彩虹活動及旅遊。

觀傳局表示，這是觀傳局第三年推出「Color Taipei」系列活動，今年邀請工人作家林立青與無家者們組成的「友洗社創」，和劉奕霆、台北市議員李建昌、王閔生議員辦公室主任陳沺均及台灣同志遊行主辦單位在10月29日同志遊行前夕一同刷亮「彩虹起跑線」。

劉奕霆說，今天是國境全面解封日，已實施900多天的禁團令也終於解除，對於迎接久違的國際觀光客，台北市作為亞洲最友善多元的國際城市，是周邊許多國家同志朋友可以自在旅遊的友善城市，而台灣同志遊行更是許多國際朋友每年必定參與的盛會，因此台北市10月推出許多彩虹活動，包括首次推出英文導覽專場的「彩虹觀光巴士Tour」及與旅遊平台KKday合作的彩虹自由行優惠組合。