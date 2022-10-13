北市民間TOD首案今都審未過 委員憂：宛如一排萬里長城

台北市長柯文哲推動大眾運輸導向都市發展TOD，首例放寬容積獎勵申請的民間建案，將興建9棟33至34樓超高大樓，北市府都審今天審查此案，由於此案除增加TOD容積獎勵10%、也爭取到TOD增額容積35%，加上公設容積移入40%，有委員直言，會不會仙跡岩往下看如一座萬里長城？

由於還有委員認為，這麼大量體空間是否符合公益性？停車也該部分公眾使用。都審今未過關下次再審。

柯文哲任期僅剩2個多月，為大力推動大眾運輸導向都市發展TOD，去年獎勵範圍從過去33個捷運場站周邊300公尺，放寬為93場站周邊500公尺，北市首例民間申請的TOD案元利建設建案，位於文山區華興里，里長陳峙穎今天也出席都審會議，提出行人動線、建案納入公共停車等訴求。

也有都審委員提到，這是台北市民間申請TOD的第一個案子，業者能拿到多少容積獎勵，政府先前規範沒有訂定清楚，卻要讓這麼重要的地方開發，讓委員決定，若以一坪80萬算，光增加35%等的容獎，等同要委員去討論光增加價值就有100億元以上的案子。

有委員提到，開發單位應該要先說服「為什麼可以給你們35%容獎？」尤其蓋這麼高樓層，不僅對環境影響多少，會不會從仙跡岩往下看就看到一座「萬里長城」，等同是比原本都市計畫容積樓層高一倍。

還有委員質疑，因為是私人住宅建案，未來建築的停車位是賣掉的，會不會業者拿到使照之後，要求開放公眾使用停車位會比較困難？也有委員說，因這是民間容積獎勵申請第一案，開發單位要做出什麼樣的補償與回饋，讓委員同意爭取到35%獎勵容積？應該做出一張欄表，才能清楚，還有開放空間周邊鄰居可不可以通過？會不會變成「一個大量體，擋在我家門前」。

北市都發局表示，此案是北市府放寬民間容積獎勵大眾運輸導向都市發展TOD第一案，因有移入容積、獎勵容積及增額容積等，此案增額容積才達35%，不過實際准量還是由都審委員綜合考量基地容受力，及開發後空間品質核定。

由於都審委員還有諸多疑慮，今天都審為過關，下次針對委員意見提出修正再審。