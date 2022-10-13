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板橋435推系列展演10月登場 工作坊、開放工作室樣樣來

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
11月12日推出結合藝術市集與音樂會的「開放工作室日（Open Studio）」，歡迎民眾在當天進入雕塑、多媒體、設計、繪畫等各領域藝術家們的工作室。圖／新北文化局提供
11月12日推出結合藝術市集與音樂會的「開放工作室日（Open Studio）」，歡迎民眾在當天進入雕塑、多媒體、設計、繪畫等各領域藝術家們的工作室。圖／新北文化局提供

板橋435藝文特區10月推出一系列藝術展覽、不收費工作坊與表演藝術活動，並與新北市美術館與淡水古蹟博物館串連合作，讓新北市美術館移地行動，於淡水及板橋兩地同時展出；還規畫開放工作室日，讓民眾參觀雕塑、多媒體、設計、繪畫等各領域藝術家們的工作室，盼讓受疫情衝擊藝文產業重新活絡起來。

新北文化局長龔雅雯說，過去兩年間疫情影響生活的許多層面，藝術家們經過疫情重新省思生活的本質、自然與人的關係、城市與個人記憶等議題，集結出精采系列活動。

文化局指出，10月首先登場435藝術聚落藝術家年度展覽，今年由新北市美術館與淡水古蹟博物館串連合作，規畫新北市美術館移地行動，共同推出「XOXO我們與自然的距離」展覽，自10月8日至12月6日，於淡水及板橋兩地同時展出，435藝文特區匯聚了10位駐村藝術家的作品，共同探討從自然環境而衍生的城市記憶與身體感知。

10月15日至11月13日間每個周末，435藝文特區6組表演藝術團隊以「435城市遊憶場」為發想主題，製作年度聯演，將身心靈的記憶與感知，以劇場表演、聲音互動、肢體喜劇等多元創作形式呈現。除了戲劇演出外，更有不收費的肢體工作坊，引領大家發揮創意，深刻挖掘自己的五感體驗，將身心感受結合記憶。

此外，壓軸最後一周，11月12日推出結合藝術市集與音樂會的「開放工作室日（Open Studio）」，歡迎民眾在當天進入雕塑、多媒體、設計、繪畫等各領域藝術家們的工作室，參與藝術家特別設計的25組藝術體驗活動。

文化局說，活動會場有多達34組的藝術設計類市集攤位及多元風格樂團現場演出，歡迎民眾來435藝文特區享受各類藝術活動帶來的心靈饗宴。

10月15日至11月13日間每個周末，435藝文特區6組表演藝術團隊，以「435城市遊憶場」為發想主題，製作年度聯演。圖／新北文化局提供
10月15日至11月13日間每個周末，435藝文特區6組表演藝術團隊，以「435城市遊憶場」為發想主題，製作年度聯演。圖／新北文化局提供

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