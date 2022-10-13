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確保鹿茸安全 新北動保處進行鹿群檢查

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
梅花鹿躺在地上接受剃毛後檢查。圖／新北市動保處提供
梅花鹿躺在地上接受剃毛後檢查。圖／新北市動保處提供

近年因新冠肺炎疫情影響國人保健觀念提升，許多民眾購買鹿茸滋養藥材。新北市動保處日前利用鹿農剪完鹿茸後的空檔，替鹿執行結核病檢查，守護鹿群健康也確保消費者食用安全。

鹿茸指雄鹿未骨化密生絨毛幼角，不論是中西方都被認為是珍貴藥材。每年3月至6月期間為台灣水鹿採收鹿茸季節，緊接著6至9月由梅花鹿及紅麋鹿接棒。根據台灣和紐西蘭簽訂的台紐經濟合作協定，自2025年起紐西蘭鹿茸進口全面零關稅，位於新北市五股區御史路「野山養鹿場」飼主陳裔相為了能和進口鹿茸產品競爭，向中華民國養鹿協會申請國產鹿茸標章認證。

標章認證都必須經過地方政府動物疾病防疫機關執行結核菌素檢驗合格後，確保鹿場動物健康以及環境衛生無虞才會核發「臺灣國產鹿茸」證明標章及專屬鹿場的二維條碼，讓消費者可購買到安全國產鹿茸。

飼主陳裔相與動保處獸醫及馴鹿達人廖彬興為場內鹿群進行結核菌素檢測。經過檢測場內大大小小的水鹿及梅花鹿共33隻，檢驗結果皆為合格。

飼主陳裔相表示，50年前他父親購買十隻小鹿回家飼養開始，一路走來除了自行研究鹿的養殖外，也常常和同業鹿友一起交流鹿的習性和飼養技巧，即使曾經遭遇失敗挫折身心疲憊，依然持續地增進自己的飼養品質以及嘗試鹿種改良，於去年所養的梅花鹿長出138.9兩的鹿ˋ茸，獲得當年梅花鹿鹿茸重量比賽的冠軍。

新北市動保處說，為防範人畜共通傳染結核病發生，動保處公職獸醫每年都會和牧場聯手進行檢驗以及消毒防疫工作，除了保障鹿隻身體健康，也可透過防疫編號來加強健康管理，方便牧場每天檢視鹿隻醫療照護，維護產品品質，確保鹿農產業永續經營。

榮獲110年梅花鹿鹿茸冠軍的梅花鹿。圖／新北市動保處提供
榮獲110年梅花鹿鹿茸冠軍的梅花鹿。圖／新北市動保處提供

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