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侯友宜青年基地「HOUHOU玩」 10場親子活動開跑

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜競選總部「HOUHOU青年基地」昨晚舉辦首場親子活動。圖／侯友宜選舉辦公室提供
新北市長侯友宜競選總部「HOUHOU青年基地」昨晚舉辦首場親子活動。圖／侯友宜選舉辦公室提供

新北市長侯友宜競選總部「HOUHOU青年基地」昨晚舉辦首場親子活動，邀請新北在地幼教動畫明星「FOOD超人」搭配海星哥哥朗讀繪本，吸引許多親子參加。選辦發言人陳柏翰今表示，還有近十天的說故事日及動畫日活動，歡迎爸爸媽媽帶著小寶貝到青年基地，享受全家的溫馨時光。

侯友宜競總「HOUHOU青年基地」首場繪本朗讀活動，吸引許多家庭參加，活力四射又可愛的FOOD超人一登場，孩子們紛紛衝上前，迫不及待想跟超人互動，另外還有海星哥哥用生動的方式說故事，帶領孩童及家長一同沉浸在夢幻的童話世界中，座落於街角的青年基地，彷彿成為親子的溫馨城堡。

現場參與的家長表示，每次經過青年基地外面看到明亮又吸睛的「HOUHOU做代誌」燈飾，都會忍不住探頭看看裡面的擺設，戶外、活潑的風格及布置，相當適合親子共遊，後來才知道原來是侯友宜為青年及親子開設的空間，「能夠跟孩子在仿露營地的空間裡聽故事，感覺超棒」

陳柏翰指出，青年基地鄰近江子翠捷運站，以攀岩場、草地、帳篷打造的戶外風格，就是希望吸引青年市民朋友及親子們前來遊憩，青年基地未來會規畫一系列活動，讓大小朋友能在舒適空間共享快樂時光外，也能讓孩子培養語言及肢體表達的能力。

陳柏翰表示，青年基地在10月14、21、29日以及11月5、9、16、23日下午4點到6點，會有2小時的動畫時間；11月5、19日下午3點也有半小時的說故事活動，只要在現場打卡分享，就可以與FOOD超人合拍拍立得，留下全家的美好回憶，歡迎所有市民帶著小朋友前來參加，共享溫馨時光。

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