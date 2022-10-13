聽新聞
test
0:00 / 0:00
塭仔圳施工滿一年 排水系統獲改善不用再當「水行俠」
新泰塭仔圳重劃區的地勢低窪，尤其梅雨季到颱風季期間，常因瞬間雨勢太大、雨水宣洩不及，而有住家、道路積淹水問題，今年重劃工程展開正好滿1年，已經看到淹水改善成效，塭仔圳的居民不用再當「水行俠」，不再處於風裡來水裡去的窘境，待排水系統、滯洪公園建置完成，就能徹底解決淹水問題。
地政局表示，塭仔圳地區居民長久以來都被淹水所苦，輔遷過程中聽在地老居民「講古」，不少人提及工廠住家淹水猶如家常便飯，還有人回憶小時候颱風來襲淹大水，學校停課小孩樂翻天，但家裡養的鴨子都游走了，導致不少財損讓長輩很煩心。
位於塭仔圳中心點的輔仁大學，也是每逢大雨就淹水，校內中美堂周邊大面積積水，學生們苦中作樂，將其戲稱為「中美湖」。
地政局指出，重劃工程推動至今，已經施作多處主要計畫道路下方的排水工程，尚未完工之前，為了改善區內淹水問題，地政局要求施工單位疏通區內原有的灌溉水路及溝渠，並對新北大道與各主要路口的過路箱涵逐一清淤。
此外，工地上總共施做了18座臨時滯洪沉砂池，約等同於17.5座奧運標準泳池的容水量，每逢雨後再以抽水機抽乾備用，主要幹道旁亦挖掘臨時排水道，將雨水導入臨時滯洪沉砂池或往貴子坑溪、中港大排排出，觀察今年汛期期間，確實已達成改善淹水的目標。
地政局表示，未來重劃工程會在道路下方廣設排水箱涵，總長度超過28公里，並計劃設置9座滯洪公園，滯洪量等同29餘座奧運標準泳池，兼顧休閒遊憩、生態景觀及保水防災等多重功能，要把塭仔圳打造成一座更舒適安全的宜居城市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言