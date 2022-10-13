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議員服務處變「戀愛教室」 她乾笑：選民交友煩惱都來問
選民服務百百款，連感情問題都來找議員。新北市議員李倩萍表示，近來為民服務電話內容相當「棘手」，原因是有男性民眾向她請教「哪一個交友軟體最好用？」希望透過APP交到優質女朋友；也有媽媽感嘆自己女兒長得漂亮卻沒人追，拜託介紹好對象，服務處瞬間變成戀愛教室，大家哭笑不得。
李倩萍表示，有民眾打電話來詢問：「哪一個交友軟體比較好用？」，還附帶條件說，希望不要遇到詐騙，願意真心相處，最重要的是長得漂亮、孝順等等，面對種種需求如潮水般湧來，李倩萍險些招架不住。
李倩萍笑說，自己從來沒使用過交友軟體，對於民眾的需求，這次真的踢到鐵板，轉身詢問辦公室多位助理，大家也是面面相覷，開始透過Google幫忙找答案。
上個月也有一名住在社區大樓的媽媽，憂心忡忡打來服務處詢問，「為什麼女兒這麼漂亮卻沒人追」，對子女的婚事煩惱不已，直接探詢議員身旁是否有好對象介紹。李倩萍也以自身做例子，表示年輕時也遇過相同問題，但緣分來了就會水到渠成，奉勸要有耐心等候。
李倩萍長期關注教育、社會議題，為三重、蘆洲地區4連霸民代，爭取里民福利外也解決地方許多困境，擁有深厚的民意基礎，婆婆媽媽最愛找她聊天談心事，而不少年輕民眾對她亮眼外表印象深刻。
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