逢顯應祖師聖誕、頂泰山巖捐款百萬 侯友宜頒發感謝狀

今天（農曆9月18日）是顯應祖師聖誕，新北市長侯友宜先後前往頂泰山巖及下泰山巖參拜，恭祝顯應祖師聖誕並祈求庇佑市民安居樂業。頂泰山巖還捐贈100萬元防疫基金暨弱勢照顧金給新北市好日子愛心大平台，為防疫工作盡一份心力，侯友宜頒贈感謝牌表達謝忱。

侯友宜表示，頂泰山巖、下泰山巖是泰山區重要信仰中心，秉持顯應祖師顯英應苦、普濟眾生的精神，深耕地方，深獲信眾肯定，頂泰山巖連兩年都在顯應祖師聖誕捐款各100萬，彰顯祖師公德澤，不但充實市府防疫量能，並照顧到更多弱勢族群。

頂泰山巖董事長李秋益表示，頂泰山巖積極厚植地方文教力，弘揚宗教民俗及傳承地方文史，由顧問張仁甫歷時5年餘編著完成的《頂泰山巖志》，更榮獲國史館台灣文獻館2022年度文獻書刊唯一「地方志書類佳作獎」，計數十萬餘言，1090禎歷史性照片，是本巖近270年第一本珍貴的圖文紀錄。

民政局長柯慶忠表示，農曆9月18日顯應祖師聖誕遶境祈福俗稱「泰山大拜拜」，是泰山區重要民俗祭典，也是當地最具特色的節慶盛事之一，今年遶境活動結合「泰山獅王文化節」的舞獅技藝表演拜壽祈福，還有泰山鎮區之寶大花獅也共襄盛舉，禮敬祖師熱鬧氣氛，吸引來自各地信眾參加。