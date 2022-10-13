三芝宋厝橋改善藏設計巧思 彩色圖樣與投射燈映襯水景

新北三芝宋厝橋是當地對外要道，但橋齡長達36年，已衝擊行經環境及安全，新北養工處做改善工程，並在設計上揮巧思，於橋面壓印彩色圖樣，另外設置投射照明燈具，使行經可更加安全及美觀。

三芝宋厝橋位於馬偕醫學院及護校附近，銜接八連溪兩側步道，不僅是學生放學必經之路，更是三芝區重要的對外連絡道路之一，三芝區公所平時雖有定期維護，但因橋齡長達36年，已經部分路面老化及護欄生鏽，對於安全與行走環境都已產生影響。

養工處表示，為提供當地里民更安全、友善的通行環境，三芝區公所邀集養工處等各單位研議改善工程，並已於今年9月中旬完工，改善範圍約150平方公尺，總工程費用約150萬元。

養工處說明，考量地方特色，橋梁欄杆以不同顏色油漆搭配，增加活潑度；橋面採用壓印彩色圖樣的瀝青鋪面，平坦又美觀。道路照明在兼顧自然生態保育下，採用投射燈照射並安裝於護欄墩座，減少燈光散射干擾昆蟲活動，保護生態環境，讓原來的老舊橋梁展現耀眼新姿。