快訊

4千網友陪驗孕！33歲網紅6寶媽「又懷孕了」：一發就中

古文明的命運操弄？墨西哥阿茲特克的神話咒縛

復興中華到團結堅韌：總統國慶演說隱含什麼國家意識？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三芝宋厝橋改善藏設計巧思 彩色圖樣與投射燈映襯水景

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
三芝宋厝橋改善後，橋梁欄杆以不同顏色油漆搭配，橋面則採用壓印彩色圖樣的瀝青鋪面。圖／新北工務局提供
三芝宋厝橋改善後，橋梁欄杆以不同顏色油漆搭配，橋面則採用壓印彩色圖樣的瀝青鋪面。圖／新北工務局提供

新北三芝宋厝橋是當地對外要道，但橋齡長達36年，已衝擊行經環境及安全，新北養工處做改善工程，並在設計上揮巧思，於橋面壓印彩色圖樣，另外設置投射照明燈具，使行經可更加安全及美觀。

三芝宋厝橋位於馬偕醫學院及護校附近，銜接八連溪兩側步道，不僅是學生放學必經之路，更是三芝區重要的對外連絡道路之一，三芝區公所平時雖有定期維護，但因橋齡長達36年，已經部分路面老化及護欄生鏽，對於安全與行走環境都已產生影響。

養工處表示，為提供當地里民更安全、友善的通行環境，三芝區公所邀集養工處等各單位研議改善工程，並已於今年9月中旬完工，改善範圍約150平方公尺，總工程費用約150萬元。

養工處說明，考量地方特色，橋梁欄杆以不同顏色油漆搭配，增加活潑度；橋面採用壓印彩色圖樣的瀝青鋪面，平坦又美觀。道路照明在兼顧自然生態保育下，採用投射燈照射並安裝於護欄墩座，減少燈光散射干擾昆蟲活動，保護生態環境，讓原來的老舊橋梁展現耀眼新姿。

養工處補充，宋厝橋沿途景致怡人，除有潺潺溪水、偶有白鷺鷥棲息覓食外，假日更有不少民眾攜家帶眷騎單車經過，享受純樸農村美景，改善後的宋厝橋不但維護原先溪邊豐富生態，也提供更安全及便利的生活環境。

三芝宋厝橋橋齡長達36年，改善前已部分路面老化及護欄生鏽。圖／新北工務局提供
三芝宋厝橋橋齡長達36年，改善前已部分路面老化及護欄生鏽。圖／新北工務局提供
三芝宋厝橋改善後，橋梁欄杆以不同顏色油漆搭配，橋面則採用壓印彩色圖樣的瀝青鋪面。圖／新北工務局提供
三芝宋厝橋改善後，橋梁欄杆以不同顏色油漆搭配，橋面則採用壓印彩色圖樣的瀝青鋪面。圖／新北工務局提供
三芝宋厝橋橋齡長達36年，改善前已部分路面老化及護欄生鏽。圖／新北工務局提供
三芝宋厝橋橋齡長達36年，改善前已部分路面老化及護欄生鏽。圖／新北工務局提供

延伸閱讀

三芝遊客中心新展示館明開放 山海、櫻花造景光影美境

三芝美人腿產季到 品質好筍肉長清甜可口

三芝小路慢漫走三和慢活節 攝影比賽成績出爐

議員質疑高雄輕軌「內神通外鬼」 高市府：無圖利或違法

相關新聞

板橋435推系列展演10月登場 工作坊、開放工作室樣樣來

板橋435藝文特區10月推出一系列藝術展覽、不收費工作坊與表演藝術活動，並與新北市美術館與淡水古蹟博物館串連合作，讓新北...

確保鹿茸安全 新北動保處進行鹿群檢查

近年因新冠肺炎疫情影響國人保健觀念提升，許多民眾購買鹿茸滋養藥材。新北市動保處日前利用鹿農剪完鹿茸後的空檔，替鹿執行結核...

塭仔圳施工滿一年 排水系統獲改善不用再當「水行俠」

新泰塭仔圳重劃區的地勢低窪，尤其梅雨季到颱風季期間，常因瞬間雨勢太大、雨水宣洩不及，而有住家、道路積淹水問題，今年重劃工...

議員服務處變「戀愛教室」 她乾笑：選民交友煩惱都來問

選民服務百百款，連感情問題都來找議員。新北市議員李倩萍表示，近來為民服務電話內容相當「棘手」，原因是有男性民眾向她請教「...

逢顯應祖師聖誕、頂泰山巖捐款百萬 侯友宜頒發感謝狀

今天（農曆9月18日）是顯應祖師聖誕，新北市長侯友宜先後前往頂泰山巖及下泰山巖參拜，恭祝顯應祖師聖誕並祈求庇佑市民安居樂...

三芝宋厝橋改善藏設計巧思 彩色圖樣與投射燈映襯水景

新北三芝宋厝橋是當地對外要道，但橋齡長達36年，已衝擊行經環境及安全，新北養工處做改善工程，並在設計上揮巧思，於橋面壓印...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。