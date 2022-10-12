立委質疑薇閣國小擴建不符合開發要件 國產局：校方依法承租

私校薇閣國小擴建案引發爭議，當地居民連署反對；北投泉源保護區自救會和北投捍衛保護區聯盟向時力立委陳椒華、市議員參選人劉仕傑今開記者會，指鄰接道路不到六米，不符合申請要件，且質疑土地為何要合併、分割，請北市都發局駁回。國產署北區分署科長陳君華表示，薇閣小學是合法承租。台北市都發局股長徐文強表示，他們無法拒絕個案申請，但會就專業給予合法、合理的要求且審查。

北投泉源保護區自救會發言人郭美妙質疑，薇閣用小面積私地併吞大面積國有地；她說，薇閣小學2010年和2014年兩次變更申請，皆以「1%私有地、99%國有地」方式，意圖將保護區更改為文教用地，公、私土地比例失衡；這次以縮小面積的開發方式，企圖「化整為零」規避都市計畫變更、環境影響評估審查，質疑國產署為私校開後門，變相帶頭開發保護區，失去把關國土的責任。

郭美妙說，目前已取得超過2100份居民反對的連署書。轟相關單位獨厚私校，對公、私校雙重標準，她表示，保護區下方的義方國小興建時考量山坡地地質脆弱，捨棄操場的規劃，僅有一條60公尺長的跑道，學生沒有操場可運動。薇閣開發保護區案位於比義方國小更高、坡度更陡的位置，台北市教育局竟允許薇閣在保護區申請擴校。

劉仕傑指出，收到北投泉源自救會陳情後，他也到現場實際量測鄰接道路翠雲街的路寬，發現大多數路寬僅3到5米，並非開發單位在都審文件中所稱的6米路，不符合臺北市土地使用分區管制自治條例附表的條件，控是否偽造文書？要求臺北市都發局、交通局實地到現場測量，不要只有書面審查，罔顧開發單位涉嫌造假的問題，若查證屬實，應依法駁回申請。

陳椒華質疑，薇閣納入開發計畫的幾筆土地，地號分割和合併是不是國產署刻意縮小規模為校方「量身打造」，否則好好的一筆保護區土地為什麼要分割成小面積呢？

陳椒華批，國產署這樣「貼心」為薇閣分割土地，並用低廉租金（年租金依公告地價5%，因教育事業再打六折）出租近1.5萬平方公尺國有地．使之分期開發、破壞保護區，根本是賤租且破壞國土，懷疑其中涉嫌圖利及瀆職。

陳椒華和劉仕傑都說，薇閣擴校案預定地面積約1.6公頃，且99%為國有地，還是山坡地保護區，質疑校方選址不當，貿然開發恐造成土石流，質疑薇閣用以小博大的方式覬覦國有土地，呼籲國產署停止租地給薇閣。

陳君華表示，薇閣小學是合法承租，108年來一張申請書，上面說校舍要採分級計畫，希望國產署配合計畫去做土地分割，「承租人有分割土地的需求，基本上都會同意」，至於這個分割是否有不妥適的地方，回去會再討論。

陳椒華問「他們（薇閣小學）已經租了嗎」？陳君華回答，「是，他們已經租了，就他們已經租到的土地去做合併和分割」。陳椒華問「地目上的地都租了嗎」，陳君華說「是，都租了，有訂兩本租約」

陳君華表示，一本從民國89年開始訂起，依照國有財產法第42條第一項第二款出租，這個租約經過兩個自然人的過戶換約後，到民國96年，自然人過戶給薇閣小學，所以薇閣小學來辦換約，這本租約到116年12月31日。

另一本租約一開始依國有財產法第51條規定申請專案讓售，這部分是因為台北市政府教育局95年有出去一張公函，認定薇閣小學為了興辦教育事業所需，所以依照國產法51條申請專案讓售，當時報到行政院也核准了，但當時薇閣小學因為資金問題沒有買，改用承租的方式，所以在96年就訂了第二本的租約，經過換約，目前租期也是到116年12月31日。

陳椒華問租約上寫的用途為何？陳君華說，依照台北市政府教育局的函，是寫計畫要興建幼稚園新校區需要。