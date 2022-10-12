扎根邁向淨零碳 新北72所學校獲頒低碳認證

新北市環保局今舉辦「110及111年低碳校園標章授證典禮」授證表揚72所學校，其中有19所學校獲得最高榮譽「金熊級」認證，藉此肯定學校推動低碳永續校園環境的成果。

副市長劉和然表示，新北市已宣示2050年淨零碳目標，校園也是邁向淨零的重要角色，透過低碳校園標章認證制度，引導學校落實零碳行動，從硬體上使用LED燈具、結合太陽光電導入智慧用電管理，到鼓勵學校傳授學生零碳關鍵知能、在教學上積極納入零碳議題，以可量化、可執行、可複製的各項指標，打造每所學校各具特色的智慧零碳校園。

環保局說明，新北市創立低碳校園標章，共評比綠建築、綠色能源、循環資源、綠色交通、永續生活環境及創新作為等6大面向，經過專家學者實地評核後，依執行程度分別授予「金熊級」及「銀鵝級」，自98年推動低碳校園標章以來，迄今已有176所學校獲得認證。

以111年獲得「金熊級」標章的林口區佳林國中為例，校內積極推動節能減碳相關措施，例如教室全面使用LED燈具，屋頂建置超過892.5kWp太陽光電系統，除了可節省校園電費支出外，經評估再生能源發電量可負擔學校所產生的用電量，已可成為零碳校園。

另一獲得金熊級標章的鶯歌區鶯歌國小，師生共同將校園落葉製作成的堆肥，並使用堆肥及廚餘餵食黑水虻，再以黑水虻飼養蛋雞，形成校園農場內的資源循環。另外獲得金熊級標章的萬里區崁腳國小、林口區新林國小及新店區新和國小，110年皆為銀鵝級，3所學校經過一整年努力在今年晉級。