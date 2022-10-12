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「疫」無反顧 新北市府感恩表揚醫護奉獻

中央社／ 新北12日電

為向「疫」無反顧守護市民健康的新北市醫療機構及公會致敬，新北市政府衛生局舉辦「疫路同行-感恩有你」茶會，市長侯友宜頒獎表揚並鞠躬感謝相關單位於疫情期間無私奉獻。

市府今天舉辦感恩茶會，感謝在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間醫護的付出，共頒發防疫貢獻獎、防疫卓越獎、居家照護防疫貢獻獎、社區篩檢防疫貢獻獎及疫苗接種獎5大獎項。

侯友宜致詞表示，正當疫情嚴峻時刻，新北7家急救責任醫院積極配合市府，籌設集中檢疫中心，收治不符合居家照護條件的無症狀、輕症確診者，新北市聯合醫院更兼負急救責任醫院扛起應變醫院重責，全面清空醫院專責收治確診病患，也保全醫療量能。

侯友宜特別感謝防疫團隊堅守崗位無畏無懼挺身抗疫，肯定他們守護新北市民健康的貢獻。並表示，「在防疫工作上如果有錯，絕對不是第一線同仁的錯而是我的錯」來讓防疫伙伴無後顧之憂，也鼓勵同仁敢於做事。

侯友宜表示，新北疫情緊急時，全市只剩7個病床，如果沒有團隊合作絕對沒有今天。舉辦感恩會不代表疫情的結束而在記錄一個階段的感恩。

侯友宜強調，國內疫情仍在高原期，面對邊境開放，防疫作為仍不可懈怠，新北市會繼續監測國際國內疫情也滾動調整防疫策略迅速應變，並與醫療院所及公會並肩作戰全力守護市民健康。

疫情 侯友宜

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