聽新聞
test
0:00 / 0:00
青潭堰嚴重淤積影響救災訓練 水利局月底將進場清淤
新店青潭堰常是救災單位訓練演習場域，近年卻嚴重淤積，水深僅至膝蓋，影響訓練時的安全，另外再往下游的碧潭渡船頭西岸也有淤積情形。新北水利局回應，為減輕新店溪下游河道負荷，已規畫10月底前進場整理青潭堰下游；11月初進場整理碧潭渡船頭西岸。
新店青潭堰過去大台北地區游泳聖地，近年則成為新北市消防救災單位訓練演習場域，平時水深達三米，但如今多處水深只達膝蓋深度。另外，新店溪下游的碧潭渡船頭西岸，也同時有泥沙淤積問題，引發在地民眾關注。
新北市議員劉哲彰指出，青潭堰三年前因台北市自來水事業處施工，造成嚴重淤積，如今多處水深只達膝蓋深度，且還佈滿大小石塊，嚴重影響救災訓練人員的安全，希望政府能清除河床淤積，還給各救災訓練人員一個安全良好的環境。
水利局說明，青潭堰下游在2019年河道尚未有淤積情況，因近期逐漸有淤積情況，碧潭渡船頭西岸也有淤積情形，為減輕新店溪下游河道負荷，目前水利局已規畫河道整理作業，並視整體水位允許情況進場施作。青潭堰下游預計10月底前進場河道整理；碧潭渡船頭西岸則預計11月初進場河道整理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言