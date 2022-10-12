青潭堰嚴重淤積影響救災訓練 水利局月底將進場清淤

新店青潭堰常是救災單位訓練演習場域，近年卻嚴重淤積，水深僅至膝蓋，影響訓練時的安全，另外再往下游的碧潭渡船頭西岸也有淤積情形。新北水利局回應，為減輕新店溪下游河道負荷，已規畫10月底前進場整理青潭堰下游；11月初進場整理碧潭渡船頭西岸。

新店青潭堰過去大台北地區游泳聖地，近年則成為新北市消防救災單位訓練演習場域，平時水深達三米，但如今多處水深只達膝蓋深度。另外，新店溪下游的碧潭渡船頭西岸，也同時有泥沙淤積問題，引發在地民眾關注。

新北市議員劉哲彰指出，青潭堰三年前因台北市自來水事業處施工，造成嚴重淤積，如今多處水深只達膝蓋深度，且還佈滿大小石塊，嚴重影響救災訓練人員的安全，希望政府能清除河床淤積，還給各救災訓練人員一個安全良好的環境。