快訊

超越清大、陽明交大 泰晤士世界大學排名「這所大學」居全台第4

聽新聞
test
0:00 / 0:00

青潭堰嚴重淤積影響救災訓練 水利局月底將進場清淤

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新店青潭堰近年嚴重淤積，水深僅至膝蓋。圖／取自劉哲彰臉書
新店青潭堰近年嚴重淤積，水深僅至膝蓋。圖／取自劉哲彰臉書

新店青潭堰常是救災單位訓練演習場域，近年卻嚴重淤積，水深僅至膝蓋，影響訓練時的安全，另外再往下游的碧潭渡船頭西岸也有淤積情形。新北水利局回應，為減輕新店溪下游河道負荷，已規畫10月底前進場整理青潭堰下游；11月初進場整理碧潭渡船頭西岸。

新店青潭堰過去大台北地區游泳聖地，近年則成為新北市消防救災單位訓練演習場域，平時水深達三米，但如今多處水深只達膝蓋深度。另外，新店溪下游的碧潭渡船頭西岸，也同時有泥沙淤積問題，引發在地民眾關注。

新北市議員劉哲彰指出，青潭堰三年前因台北市自來水事業處施工，造成嚴重淤積，如今多處水深只達膝蓋深度，且還佈滿大小石塊，嚴重影響救災訓練人員的安全，希望政府能清除河床淤積，還給各救災訓練人員一個安全良好的環境。

水利局說明，青潭堰下游在2019年河道尚未有淤積情況，因近期逐漸有淤積情況，碧潭渡船頭西岸也有淤積情形，為減輕新店溪下游河道負荷，目前水利局已規畫河道整理作業，並視整體水位允許情況進場施作。青潭堰下游預計10月底前進場河道整理；碧潭渡船頭西岸則預計11月初進場河道整理。

新店青潭堰近年嚴重淤積，水深僅至膝蓋。圖／取自劉哲彰臉書
新店青潭堰近年嚴重淤積，水深僅至膝蓋。圖／取自劉哲彰臉書

碧潭 水利局

延伸閱讀

日常檢查不用再當忍者龜 新北無人機飛進污水下水道

改善鳳山部分路段易淹 高市府闢2滯洪池完工開放

高雄又見「 浮屍」 鳳山溪河道有2、300尾魚疑厭氧死亡

高雄鳳山溪河道「 浮屍」！ 2、300尾魚疑厭氧死亡

相關新聞

暑假提早當兵名額有限 北市兵役局：錯過就要等明年

北市兵役局指出，83至93年次就讀專科以上在學男子，想利用暑假期間提早完成兵役義務的機會來了。受理申請期間自今年10月1...

金山六股里三水圳修復 引水灌溉更順暢

金山區六股里是農業大里，里內多為農田，其中有多條水圳使用多年，難免有龜裂、破損問題，影響周邊農田灌溉引水，為此里長鐘鼎平爭取水圳修復，在農田水利署協助下將三段水圳修復完成，不但相當美觀，而且引水灌溉也更加順暢。

新鮮蔬菜捐贈共餐 汐止厚德里長輩呷健康

汐止區厚德里每到星期三共餐時間，社區志工們就開始忙著備料、炒菜，中午時間美味菜餚上桌，今(12)日前新北市議員廖正良，帶來自己種的南瓜和冬瓜，以及養顏美容的絲瓜水捐贈給厚德里共餐使用，新鮮蔬菜讓長輩呷健康。

友善通行環境 金山磺清路人行道「心」亮相

金山區磺清路段磺清大橋，號稱會跳舞的波浪大道，吸引遊客拍照打卡，在市議員白珮茹爭取預算下，區公所在磺清路新設人行道，目前全新完工，每隔一段就有一片愛心造型磚，寬敞、完善的步行空間，大幅提升行人通行安全。

瑞芳環保英雄何美蘭 妙手將回收物變工藝品

瑞芳區爪峰里的環保英雄何美蘭，靠著一雙巧手和創意發想，將隨手可得的回收物妙手回春成為精緻的工藝品，積極參與里內各項環保工作，也讓她在這次新北市環保英雄選拔中，獲得資源永續組優等獎，可說是實至名歸。

關懷長者不遺餘力 瑞芳吉安里共餐獲表揚

瑞芳區吉安里開辦銀髮共餐已經有十年時間，每周三固定時間在活動中心有志工親自烹煮，這兩年雖然遇到疫情，但在最嚴峻的時候，共餐依然不停歇，改由志工煮好打包便當後再送到長者家中，如此貼心的舉動也獲得新北市的肯定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。