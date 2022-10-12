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鶯歌陶博館世界陶瓷 展出彩繪的發展與革新
新北市鶯歌陶博館推出「出色：近代陶瓷彩繪的調色盤革命」特展，68件從18到20世紀重要陶瓷產區的陶瓷彩繪作品，訴說世界當在地製造模式，發展成與全球接壤的國際化產品的過程，引領觀眾用視覺遊歷精彩的世界彩繪陶瓷作品。展覽即日起至10月30日於陶博館展出。
陶博館館長張啟文表示，此次與台大藝術史研究所合作的「出色：近代陶瓷彩繪的調色盤革命」展覽，透過材料與技術的革新、必勝經典款兩大展示單元，述說世界重要陶瓷產區如何用色彩與全球連結，以及新的陶瓷視覺文化在各地展開的精彩故事。
展覽單元材料與技術的革新，以材料、彩料的介質、陶瓷胎體、轉印技術的演變，邀請觀眾認識世界陶瓷產業發展的軌跡。如《轉印加彩花鳥紋盤》是著名的英國瑋緻活窯廠所製，其技法是先轉印圖樣，再套色轉印加彩，小部分手繪加彩，獨特紋樣具可看性。
必勝經典款單元，一探當時流行的色彩組合與紋樣風潮，像是日本有田產製的《伊萬里五彩花卉紋盤》，以藍、紅、金為主要色調，配色與紋樣組合豐富，呈現華麗的風格；德國麥森瓷廠擷取東亞瓷器的裝飾元素再設計，龍鳯、中國人物、印度花樣等經典系列款式，民眾可在《龍鳳紋盤》細細欣賞品味。
此外，台灣在彩繪陶瓷的發展，日治時期由日本進口粉紅色裝飾的《幾合紋花磚》，是使用在建築及家具上的花磚；日治末期至戰後初期，台灣產製的《青花加彩折枝花卉盤》、《青花加彩梅仔花卉碗》改變了青花為主的用彩，可了解台灣與世界在陶瓷彩繪發展的連結。展覽即日起至10月30日於陶博館B1陶藝長廊展出。
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