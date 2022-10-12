淡水動物醫院像西餐廳 毛小孩舒適看診環境

新北市淡水區新市鎮當中的這一間動物醫院不看招牌還以為是一家西餐廳，這一家動物醫院更打破傳統動物醫院簡單的場所，設置一處非常明亮寬敞的等待區，還有毛小孩玩樂區，營造出讓毛小孩感到溫馨舒適的環境。

動物醫院獸醫師柯慧美表示，動物醫院最主要就是，一般動物內外科診療、疫苗注射、老年疾病、腫瘤科門診、安寧治療。

獸醫師柯慧美指出，狗與貓的照顧方式截然不同，但同樣是，飼主都必需每天陪伴與關心毛小孩的飲食狀況有沒有正常，身上的毛順如何，或是排便情形都是觀察毛小孩有無生病的方式，而獸醫師也發現，在淡水新市鎮都會區當中，不只是養寵物的多，貓狗比例各佔一半，當中的大型犬也不少，也是都會區少見的情況。

另外店家也裝設紅樹林有線電視網路監視器，增加店面安全性，更期盼以全新的型態，創造出不一樣感受的動物醫院。