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藝術與生活融合 銘雲齋淡水暮色師生聯展

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
新北市立圖書館淡水分館舉辦「銘雲齋淡水暮色師生聯展」，歡迎民眾來欣賞。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市立圖書館淡水分館舉辦「銘雲齋淡水暮色師生聯展」，歡迎民眾來欣賞。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市立圖書館淡水分館舉辦「銘雲齋淡水暮色師生聯展」，由書法家高黎慧老師帶領六位同好林珣瑛、房明甄、高健榮、張宜君、黃進明與戴宗薇的作品，彰顯出各書體作品的筆墨精邃，歡迎民眾來欣賞。

「銘雲齋淡水暮色師生聯展」開幕式，包括大慧法師、淡水區巫宗仁區長、新北市民政局柯慶忠局長、萬里區區長黏雪琴、女書法家張松蓮老師等藝文界人士出席，場面非常熱絡，而新北市民政局長柯慶忠及大慧法師更現場揮毫，展現個人的書法意境。

這次共有7位展出者，呈現80幅書藝作品，在傳統與創新的筆觸與字體呈現下，作品精緻文采中更見質樸完美的意境。

另外在活動現場，淡水區長巫宗仁更高歌一曲助興，為現場增添不少歡樂氣氛。

高黎慧老師表示，籌備這次的展覽是要讓同學們在體悟生命的過程中，藉由文字發抒對藝術的映照，每個人都把所學技藝做了完整的呈現，讓作品有更多的心境提昇。

高黎慧認為，將藝術與生活融合，也是身心靈的結合進而提昇真善美的境界，書法就是美麗的生活禪，而這次「銘雲齋淡水暮色聯展」在新北市立圖書館淡水分館藝文中心展出，展期到10月26日止。

淡水 圖書館

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