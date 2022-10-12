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北市府：大巨蛋權利金幾達共識 遠雄願撤國賠

中央社／ 台北12日電
台北大巨蛋已通過防火避難及煙控審查。聯合報資料照片
台北大巨蛋已通過防火避難及煙控審查。聯合報資料照片

台北大巨蛋已通過防火避難及煙控審查，北市府今天說明，針對投資執行企劃書及權利金議約部分，與遠雄幾乎快達共識，遠雄也願撤回國賠訴訟，樂觀推估大巨蛋明年年中可試營運。

台北市體育局長李再立昨天表示，大巨蛋的防火避難審查已經通過，上個月月底也通過消防署的排煙審查，市府將協助遠雄加快腳步，預計明年6月可以開始試營運。

大巨蛋籌備處副執行長陳世浩今天接受媒體聯訪表示，等遠雄取得內政部正式認可函，就會向建管處申請第4次建照變更，預期2週內通過，遠雄就可以完成後續工程，大約3個月內可完工，接著市府啟動勘驗程序，竣工後由遠雄申請使用執照，樂觀推估明年年中可以試營運。

對於遠雄仍有向市府提出國賠訴訟，以及營運權利金議約、投資執行企劃書、蛋體屋頂反光、工程導致的捷運板南線隧道變型等問題，陳世浩說，都會在核發使照前解決。

陳世浩指出，國賠部分已跟遠雄溝通，遠雄不排除同意撤回，但要在投資執行企劃書及議約完成後才撤回，這兩者市府與遠雄開過好幾次會議，幾乎快達成共識。

一同受訪的台北市政府發言人陳智菡表示，大巨蛋案其實很多程序早已過關，市府以非常嚴格條件監督遠雄，但內政部以超過國家標準的方式審查防火避難及煙控模擬，因此時程一再被拖延，相信許多球迷希望趕快與大巨蛋見面，市府也希望盡快試營運，開放球迷來看球賽。

大巨蛋 國賠 北市

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