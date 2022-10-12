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關懷長者不遺餘力 瑞芳吉安里共餐獲表揚
瑞芳區吉安里開辦銀髮共餐已經有十年時間，每周三固定時間在活動中心有志工親自烹煮，這兩年雖然遇到疫情，但在最嚴峻的時候，共餐依然不停歇，改由志工煮好打包便當後再送到長者家中，如此貼心的舉動也獲得新北市的肯定。
瑞芳吉安里的銀髮共餐志工一早就手忙個不停，今天的菜色有炸魚，肉片，青菜，看起來相當豐盛，雖然因為疫情，目前都依一律採打包便當外帶，但是吉安里的共餐依然不停歇，這樣一晃眼就是十年過去了。
吉安里長謝永昌說，銀髮共餐開辦已經十年，即使這兩年因為新冠疫情，很多共餐據點的暫時停擺，但是考量到許多長者如果沒有人照料，就會隨便吃吃，因此在疫情最嚴峻時刻，還是堅持每周三由志工料理完，打包便當後，再送到長者家中，也順便關心長者在家的生活起居。
即使是每個禮拜三都要從早忙到下午，但是共餐志工一點都不覺得辛苦，志工紛紛表示，自己還有能力，付出一點心力，來服務地方長輩和弱勢，有著滿滿的成就感。
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