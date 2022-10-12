瑞芳環保英雄何美蘭 妙手將回收物變工藝品

瑞芳區爪峰里的環保英雄何美蘭，靠著一雙巧手和創意發想，將隨手可得的回收物妙手回春成為精緻的工藝品，積極參與里內各項環保工作，也讓她在這次新北市環保英雄選拔中，獲得資源永續組優等獎，可說是實至名歸。

在爪峰里活動中心二樓的一隅，有琳琅滿目的工藝品，經過解說才知道這些全部都是利用隨手可得的回收物製作而成，全都出自爪峰里環保英雄何美蘭的一雙巧手，也令人驚嘆原來平常生活中可能不起眼要被丟掉的回收物，竟還可以經過妙手回春。

環保英雄何美蘭說，自己擔任里內多項志工，對於環保工作也希望盡自己一點心力，落實老物新生的觀念，如回收紙容器做成環保帽、廢棄撲克牌及四色牌製成堅固椅子、廢鋁罐或水果網套製成插花、回收廢棄物製作成玩偶公仔，這些都可作為公園或居家的裝置藝術。

爪峰里長簡明慧說，何美蘭運用自己多年的經驗，拍賣二手物、舉辦回收手作課程，也利用餐飲廢油製作環保皂、利用柑橘果皮製作環保清潔劑等。此外，擔任屋頂菜圃園藝班班長，種植無毒、新鮮蔬果提供社區共餐使用，為長輩的健康飲食把關。