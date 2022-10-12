友善通行環境 金山磺清路人行道「心」亮相

金山區磺清路段磺清大橋，號稱會跳舞的波浪大道，吸引遊客拍照打卡，在市議員白珮茹爭取預算下，區公所在磺清路新設人行道，目前全新完工，每隔一段就有一片愛心造型磚，寬敞、完善的步行空間，大幅提升行人通行安全。

金山區長廖武輝表示，磺清路是遊客與在地人都相當喜愛漫步的路段，沒有專屬的人行空間，讓漫步的民眾必須與車爭道，相當危險，區公所感謝市議員白珮茹特別爭取預算進行人行道設置，工程耗時99天終於完工，完成增設長度668公尺、寬度增加2公尺人行道，邊緣處使用烤漆白色欄杆，鋪設高壓人行道磚，還加入趣味巧思，每隔一段就有一片愛心造型磚，讓民眾行走時還能發現不同樂趣。

市議員白珮茹表示，完工後來到現場實地走走看，相較過去並未設置實體人行道，民眾必需行走車道上，周邊車輛、客運往來容易造成危險，現在改善完工，不但行人有專屬行走空間，人行道的鋪面還有讓人驚喜的愛心地磚，讓行人往來更安全，也讓磺清路躍升成為友善、美觀的國際觀光景點。

磺港里長許明熙說，感謝公所與議員的協助，這條路是萬金石馬拉松重要賽道，更加也是觀光客往來磺港、清水農地蓮花田的必經之路，在施作人行步道完工後，不少在地居民都給予很高的評價，現在磺清路通行更安全，居民的休憩環境也更有品質。