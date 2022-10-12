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新鮮蔬菜捐贈共餐 汐止厚德里長輩呷健康

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導
前新北市議員廖正良（左）帶來自己種的南瓜和冬瓜，以及養顏美容的絲瓜水捐贈給厚德里共餐使用，新鮮蔬菜讓長輩呷健康。 圖／觀天下有線電視提供
前新北市議員廖正良（左）帶來自己種的南瓜和冬瓜，以及養顏美容的絲瓜水捐贈給厚德里共餐使用，新鮮蔬菜讓長輩呷健康。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區厚德里每到星期三共餐時間，社區志工們就開始忙著備料、炒菜，中午時間美味菜餚上桌，今(12)日前新北市議員廖正良，帶來自己種的南瓜和冬瓜，以及養顏美容的絲瓜水捐贈給厚德里共餐使用，新鮮蔬菜讓長輩呷健康。

廖正良因為從小生長在務農家庭，對種植農作物有興趣，這次特別分享新鮮的農作物，希望厚德里的長輩能吃的長長久久，厚德里共餐舉辦了九年，而且完全免費，就是有善心團體和人士有錢出錢、有力出力，讓老人共餐持續不間斷。

新北市議員廖正良表示，現在每天早上都在服務處協助選民服務，下午都會回到出生的地方種植一些蔬果，除了部份自用之外，剩下的都拿出來分享，今天也帶一些新鮮蔬果到厚德里來跟長輩以及志工一起分享。

厚德里長陳有諒表示，厚德里老人共餐已經辦了九年，里內的老人共餐人數有時候會多達兩百多人，平常差不多一百人左右，九年來非常感謝許多的善心人士的幫忙，讓厚德里的老人家更加感受到社會的溫暖和關心。

老人共餐 議員

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