金山六股里三水圳修復 引水灌溉更順暢

金山區六股里是農業大里，里內多為農田，其中有多條水圳使用多年，難免有龜裂、破損問題，影響周邊農田灌溉引水，為此里長鐘鼎平爭取水圳修復，在農田水利署協助下將三段水圳修復完成，不但相當美觀，而且引水灌溉也更加順暢。

六股里長鐘鼎平說，自上任以來，不少農民紛紛反應水圳老舊、破損，引水灌溉一年比一年困難，不過礙於經費有限，只能逐步整修，七年來整修多條水圳完工，感謝農田水利署的幫忙，讓六股里的農友種植作物更無後顧之憂。

近來修復完成的三條水圳，有兩段是引用潭子溪的溝渠，座落在潭子內農田周邊，而一段是引用清水溪，座落在中六股農田周邊，水圳溝渠修復完成，讓灌溉用水使用上更有效率，也讓原本舊舊、雜草叢生的溝渠景致煥然一新，讓農村變得更加生氣盎然。