黃金博物館跨界合作 體驗淘金免費線上看「綠島金魂」

新北市黃金博物館與台灣大哥大MyVideo合作，15日起到11月15日到黃金博物館參加淘金體驗，即可獲得MyVideo的7天免費觀看序號卡，除可觀看茁劇場最新劇作，描述尋金探險的故事「綠島金魂」，還可收看院線電影、綜藝、動漫等影片，歡迎民眾淘金享優惠。

黃金博物館表示，台灣金礦業發展源自於荷蘭、清領時期，原住民及漢人在九份、金瓜石淘金歷史。利用黃金與砂石不同比重，以及離心力原理進行洗鍊、篩選。博物館使用真正的砂金作為材料，讓民眾體驗淘金樂趣，完成後還可裝瓶回家留念，頗受歡迎。

館方說，活動期間與台灣大哥大MyVideo跨界合作，讓民眾感受淘金的樂趣，也能免費觀賞由含草根、靈異、喜劇元素的「綠島金魂」，劇情描述生活困境的四人尋金探險的故事，如同描述金瓜石過往淘金情景。

台灣大哥大MyVideo表示，「茁劇場」基於「植劇場」多年深耕台灣戲劇，培育年輕演員、編劇、導演，讓新秀得以滋養及發揮的精神。今年與拙八郎共同推出四部不同類型影集，壓軸的「綠島金魂」改編自作家陳玉峯同名原著小說，29日起每周六晚上9點在MyVideo線上首播。

黃金博物館表示，想參加淘金體驗的民眾，可於每天10:30、11:30、13:30、14:30、15:30場次開始前「黃金館」旁購票。團體預約可在7天前，撥打(02)2496-2860預約。