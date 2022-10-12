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黃金博物館跨界合作 體驗淘金免費線上看「綠島金魂」

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市黃金博物館與台灣大哥大MyVideo合作，淘金體驗可獲得MyVideo 7天免費觀看序號。圖／黃金博物館提供
新北市黃金博物館與台灣大哥大MyVideo合作，淘金體驗可獲得MyVideo 7天免費觀看序號。圖／黃金博物館提供

新北市黃金博物館與台灣大哥大MyVideo合作，15日起到11月15日到黃金博物館參加淘金體驗，即可獲得MyVideo的7天免費觀看序號卡，除可觀看茁劇場最新劇作，描述尋金探險的故事「綠島金魂」，還可收看院線電影、綜藝、動漫等影片，歡迎民眾淘金享優惠。

黃金博物館表示，台灣金礦業發展源自於荷蘭、清領時期，原住民及漢人在九份、金瓜石淘金歷史。利用黃金與砂石不同比重，以及離心力原理進行洗鍊、篩選。博物館使用真正的砂金作為材料，讓民眾體驗淘金樂趣，完成後還可裝瓶回家留念，頗受歡迎。

館方說，活動期間與台灣大哥大MyVideo跨界合作，讓民眾感受淘金的樂趣，也能免費觀賞由含草根、靈異、喜劇元素的「綠島金魂」，劇情描述生活困境的四人尋金探險的故事，如同描述金瓜石過往淘金情景。

台灣大哥大MyVideo表示，「茁劇場」基於「植劇場」多年深耕台灣戲劇，培育年輕演員、編劇、導演，讓新秀得以滋養及發揮的精神。今年與拙八郎共同推出四部不同類型影集，壓軸的「綠島金魂」改編自作家陳玉峯同名原著小說，29日起每周六晚上9點在MyVideo線上首播。

黃金博物館表示，想參加淘金體驗的民眾，可於每天10:30、11:30、13:30、14:30、15:30場次開始前「黃金館」旁購票。團體預約可在7天前，撥打(02)2496-2860預約。

參觀黃金博物館除了體驗淘金，還可欣賞「金光下的山城」、「大地的寶藏」特展，園區內還有四連棟日式宿舍、煉金樓、金工館、共學館等不定期推出主題展覽及常設展覽，相關資訊可上黃金博物館粉絲專頁（https://www.facebook.com/goldmuseum）查詢。

新北市黃金博物館與台灣大哥大MyVideo合作，淘金體驗可獲得MyVideo 7天免費觀看序號。圖／黃金博物館提供
新北市黃金博物館與台灣大哥大MyVideo合作，淘金體驗可獲得MyVideo 7天免費觀看序號。圖／黃金博物館提供
新北市黃金博物館使用真正的砂金作為材料，讓民眾體驗淘金樂趣。圖／黃金博物館提供
新北市黃金博物館使用真正的砂金作為材料，讓民眾體驗淘金樂趣。圖／黃金博物館提供
新北市黃金博物館使用真正的砂金作為材料，讓民眾體驗淘金樂趣。圖／黃金博物館提供
新北市黃金博物館使用真正的砂金作為材料，讓民眾體驗淘金樂趣。圖／黃金博物館提供

黃金博物館 劇場 綠島

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