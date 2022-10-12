暑假提早當兵名額有限 北市兵役局：錯過就要等明年

北市兵役局指出，83至93年次就讀專科以上在學男子，想利用暑假期間提早完成兵役義務的機會來了。受理申請期間自今年10月17日上午10時起至11月15日下午5時止，可自行登入內政部役政署全球資訊網提出申請，名額有限請把握難得機會，錯過就要等到明年才能再申請。

兵役局表示，今年申請暑期分階段常備兵役軍事訓練，國防部考量國內外就學地區暑期起迄期間差異，共提供3個受訓梯次，以國內學校暑假時間為主（第2梯次），前後各增開1梯次，共錄取1600名員額，由於每個梯次受訓期間不同，役男申請前請詳閱公告說明及審慎選擇梯次，線上資料經確認送出後，就不能再更換申請梯次。

另各梯次申請人數未超過錄取員額時，全額錄取；如申請人數逾錄取員額時，該超額梯次將於111年11月16日上午10時，辦理公開抽籤。

兵役局表示，提醒目前就讀大專校院之役男於提出申請前，應考量連續2年暑假期間有無實習課程、是否有出國規劃或準備轉學考、補修學分等，請役男務必與家長討論同意後再提出申請。