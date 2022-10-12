提議升格體育局 議員參選人籲新北市府尊重民意

新北市議員參選人廖裕德今天表示，他日前提新北體育運動經費六都最少，平均每人僅150元，體育處應升格為體育局，獲地方熱烈迴響，市府應尊重民意，盡速成立體育局。

新北市體育總會常務監事廖裕德，長期關注體育發展，他表示，新北市體育運動經費六都最少，平均每人僅150元，也是六都唯一沒有體育局的縣市，且體育處編制在教育局之下，不論經費或員額都不足，盼推動新北市體育處升格為體育局。

廖裕德今天提出一份民調資料，板橋區有逾5成的民眾支持體育處升格，同時增加員額及經費 市府應尊重民意的反應，盡速成立體育局。

他表示，許多選手都是從小就開始培養，需要市府更多經費及人員協助，以現在體育處的預算編列及員額編制，根本就捉襟見肘，不足以應付，體育處升格體育局才是符合選手們需求的正確途徑。

廖裕德表示，新北市體育處設置於教育局下，是市府二級單位，但其他5都體育運動主管單位都是一級單位，台北市體育局員額就是新北市的2.75倍，台北市民每人平均所分配到由政府負擔體育運動經費，約為新北市民的2.23倍，新北市實在落後太多。

新北體育處說，體育預算不像社會福利，若只看人均預算並不公平，況且新北體育表現名列六都前茅，像新北市運動中心數量為全國第一，萬金石馬拉松銀標更是全國唯一，亮眼表現，非單單只有看人均預算數字就能呈現。