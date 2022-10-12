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鶯歌社宅與桃園八德運動中心同營造商 住都中心說明原因

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
國家住都中心今在新北市鶯歌舉辦「鶯陶安居」社宅開工典禮，此案統包廠商與桃園八德國民運動中心同為瑞助營造。記者李定宇／攝影
國家住都中心今在新北市鶯歌舉辦「鶯陶安居」社宅開工典禮，此案統包廠商與桃園八德國民運動中心同為瑞助營造。記者李定宇／攝影

國家住都中心今在新北市鶯歌舉辦「鶯陶安居」社宅開工典禮，此案統包廠商與日前桃園八德國民運動中心，發生天花板崩塌的營造商同為瑞助營造，國家住都中心對此表示，中心社宅都有耐震標章把關，安全無虞。

國家住都中心表示，住宅是建築工程裡面最基本建物，跟特殊體育館等大跨度不能落柱的建築物不太一樣，所以設計上相對安全，且中心社宅都有耐震標章把關，安全無虞。

住都中心表示，施工現場有耐震特別監督、監造單位層層把關施工品質，中心也有自己的品質管理制度，會確實監督廠商施工品質。另目前瑞助營造僅承包新北市鶯歌區「鶯陶安居」社宅1案。

新北市議員江怡臻表示，為落實居住正義相當支持政府推動社會住宅，然而工程品質和周遭生活機能必須兼顧，特別是社會住宅裡居住的是新北市民，品質絕對不能馬虎，希望中央能扛起監督的責任，把社會住宅做好，也回饋一定的機能給在地居民，大家共享共榮。

國家住都中心今在新北市鶯歌舉辦「鶯陶安居」社宅開工典禮，此案統包廠商與桃園八德國民運動中心同為瑞助營造。記者李定宇／攝影
國家住都中心今在新北市鶯歌舉辦「鶯陶安居」社宅開工典禮，此案統包廠商與桃園八德國民運動中心同為瑞助營造。記者李定宇／攝影

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