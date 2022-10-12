鶯歌社宅與桃園八德運動中心同營造商 住都中心說明原因

國家住都中心今在新北市鶯歌舉辦「鶯陶安居」社宅開工典禮，此案統包廠商與日前桃園八德國民運動中心，發生天花板崩塌的營造商同為瑞助營造，國家住都中心對此表示，中心社宅都有耐震標章把關，安全無虞。

國家住都中心表示，住宅是建築工程裡面最基本建物，跟特殊體育館等大跨度不能落柱的建築物不太一樣，所以設計上相對安全，且中心社宅都有耐震標章把關，安全無虞。

住都中心表示，施工現場有耐震特別監督、監造單位層層把關施工品質，中心也有自己的品質管理制度，會確實監督廠商施工品質。另目前瑞助營造僅承包新北市鶯歌區「鶯陶安居」社宅1案。