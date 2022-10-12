陳時中違規掛看板 張斯綱：把事做好？從別做錯事開始

年底九合一選舉倒數45天，傳統交通重要路口、人潮眾多街口巷弄成參選人掛看板必爭之地，但掛設地點也需注意，國民黨北市議員張斯綱指出，民進黨台北市長參選人陳時中違規在北投區公園圍牆設看板，酸說號稱總統級幕僚團隊怎如此掉漆，「把事做好？先從不要做錯事開始」。

隨著選戰逼近，加上受到疫情影響，陸戰接觸人群較以往困難，空戰成為此次選舉重點，交通重要路口、人來人往巷弄都掛上參選人看板。

張斯綱發現，陳時中在北投區致遠三路和東華路二段交叉口設置看板，好心提醒，該處為北市公園處管理的公園圍牆，不能掛設選舉廣告看板，先前他們團隊也曾誤掛過一樣的位置，知道後即刻撤下、遵守相關規定。

但張斯綱也質疑，陳時中競選團隊內有那麼多幕僚和士林北投的議員，競選團隊總幹事吳思瑤也是該區立委，「難道都沒有人告訴你嗎？號稱總統級的幕僚團隊，怎會如此掉漆」。

張斯綱表示，陳時中從馬桶事件、會痛要講、馬斯克說法可再討論，到今天去站路口被嗆太大聲等，都顯示陳時中及其競選團隊的選舉步調已完全脫節，「把事做好？先從不要做錯事開始吧」。

陽明所主任林晁嘉表示，每周會派員巡視公園一次，檢查公園內的設施、遊具、植栽、圍牆等是否有損傷或遭到破壞，若有參選人違規在公園圍牆掛設看板，會要求在7天內自行拆除，若逾期未拆，就會強行協助拆除。

陳時中競選團隊總幹事吳思瑤表示，該看板為北投區後援會熱心同仁來處理，今天早上一早就收到里長的反應，早上8時許即刻請後援會團隊洽詢該處的適宜性，了解後，北投區後援會也請廠商以最快速度來處理。

吳思瑤表示，團隊都用最高規格要求自己，一切依法處理，若有發現不適宜的的方，就會即刻調整。