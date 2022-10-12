鶯歌社宅今開工 蘇貞昌要副市長轉達侯友宜多做一點
國家住都中心今在新北市鶯歌舉辦「鶯陶安居」社宅開工典禮，將興建地上14層、地下3層，共計380戶社會住宅，預計於114年完工。行政院長蘇貞昌說，中央在新北市規劃中的社宅要做1萬8千多戶，新北市府自己只有7百多戶，認為不成比例，希望副市長陳純敬轉達新北市長侯友宜要多做一點。
鶯陶安居基地位於鶯歌區尖山埔路二段底端，鄰近鶯歌老街、鶯歌國中小與鶯歌陶瓷博物館，與鶯歌火車站以及預計開通的捷運三鶯線10分鐘車程。目標打造居民互相親近公共空間，社宅內創造公共性，規劃於社宅周圍形塑友善綠色空間，營造友善親切的回家步道；設置日照中心等社福設施，為社宅住戶及鄰里提供照護服務。
國家住都中心今在新北市鶯歌舉辦「鶯陶安居」社宅開工典禮，將興建地上14層、地下3層，共計380戶之社會住宅，全案預計於114年完工。新北「鶯陶安居」為國家住都中心在新北市開工第10處社宅，目前全台社宅累積決標數也已達19238戶。
蘇貞昌表示，來鶯陶安居前正和總統談國家大事，但說要趕到鶯歌社宅要動工，總統一聽社會住宅眼睛都亮起來。說送新北鶯歌380戶，上月在中和送1800戶。今天這土地是國防部的地，中央出17億元，房子建好一定是近水樓台先得月。
他說，內政部政務次長花敬群有答應鶯陶安居在地居民優先申請，不能說話不算話。鶯陶安居基地過往為籃球場，在地居民尤其年輕人喜歡在這打球，工程上若許可盡量保留籃球場地。
蘇貞昌說，執行中的社宅中央要做1萬8千多戶，新北只有7百多戶，這個不成比例阿，副市長陳純敬回去給侯市長講要多一點，反正都是建在新北，希望新北多把能量找出，錢中央會幫忙。新北人口多，中央願意多更多補助給新北。
除了中央要做20萬戶社會住宅，蘇貞昌也提到中央提出300億、50萬戶租屋族可以得到補助，第一批錢已經入帳，對民眾而言非常實際，只要月薪在4萬6千以下都可以收到租金補助，對租屋族很大補助，希望多多宣傳讓民眾申請。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言