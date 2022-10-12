鶯歌社宅今開工 蘇貞昌要副市長轉達侯友宜多做一點

國家住都中心今在新北市鶯歌舉辦「鶯陶安居」社宅開工典禮，將興建地上14層、地下3層，共計380戶社會住宅，預計於114年完工。行政院長蘇貞昌說，中央在新北市規劃中的社宅要做1萬8千多戶，新北市府自己只有7百多戶，認為不成比例，希望副市長陳純敬轉達新北市長侯友宜要多做一點。

鶯陶安居基地位於鶯歌區尖山埔路二段底端，鄰近鶯歌老街、鶯歌國中小與鶯歌陶瓷博物館，與鶯歌火車站以及預計開通的捷運三鶯線10分鐘車程。目標打造居民互相親近公共空間，社宅內創造公共性，規劃於社宅周圍形塑友善綠色空間，營造友善親切的回家步道；設置日照中心等社福設施，為社宅住戶及鄰里提供照護服務。

國家住都中心今在新北市鶯歌舉辦「鶯陶安居」社宅開工典禮，將興建地上14層、地下3層，共計380戶之社會住宅，全案預計於114年完工。新北「鶯陶安居」為國家住都中心在新北市開工第10處社宅，目前全台社宅累積決標數也已達19238戶。

蘇貞昌表示，來鶯陶安居前正和總統談國家大事，但說要趕到鶯歌社宅要動工，總統一聽社會住宅眼睛都亮起來。說送新北鶯歌380戶，上月在中和送1800戶。今天這土地是國防部的地，中央出17億元，房子建好一定是近水樓台先得月。

他說，內政部政務次長花敬群有答應鶯陶安居在地居民優先申請，不能說話不算話。鶯陶安居基地過往為籃球場，在地居民尤其年輕人喜歡在這打球，工程上若許可盡量保留籃球場地。

蘇貞昌說，執行中的社宅中央要做1萬8千多戶，新北只有7百多戶，這個不成比例阿，副市長陳純敬回去給侯市長講要多一點，反正都是建在新北，希望新北多把能量找出，錢中央會幫忙。新北人口多，中央願意多更多補助給新北。