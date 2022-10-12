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台中今年4月前消防栓維修掛零？水公司：已改進
審計部調查發現，台中與高雄去年底報修待修消防栓，到今年4月底有七成一未處理，其中台中報修229件更1件都未修。台水公司回應已要求各區管理處召開檢討會議。台中市消防局指出，只要超過一個月報修未修，就會公文提醒水公司第四處，從系統數據來看，從2月底的706支減至8月中旬的243件。
內政部統計，從2017年到去年底為止，台中市發生火災件數多排名在六都第四；台中2017年最多有801件、去年最低有359件。台中市約有2萬1000個消防栓，其中6700個地上式、約1萬3000出口在地下。
審計部引用台水公司統計，去年底第4區管理處報修待修消防栓共229次，但直到今年4月底，1件都未修復，審計部糾正並要求改善。
台水公司回應，已要求各區管理處召開檢討會議，調派鄰近承包商協助，加速作業期程；另修正「管線修漏作業標準作業程序」，要求消防栓維修與維修人員到場的處理期程。
台中市消防局搶救科表示，各分隊每2個月檢查所轄區域的每支消防栓狀況，遇有故障或被埋沒，會上網在系統填寫，水公司也透過此機制，在系統內可見哪處消防栓有問題，再派員維修。只要填報但超過1個月沒維修，消防局即用公文提醒水公司，避免遇火災時無水可用，造成傷亡，到8月10日為止，帳面上還有243支尚未維修。消防局指出，消防栓報修數據是累計且滾動式的。
從數字來看，今年2月28日全市有706支報修，在審計部要求檢討後，4月30已維修一半以上剩342支、6月30日324支、8月10日有243支。
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