推動減塑生活 北大特區借用循環杯享優惠

為推動環保意識、減少一次性塑膠垃圾，新北市環保局今與台北大學學生社團永續城邦社合作，於北大特區周邊20店家共同推動為期一個月雙重循環杯體驗活動，民眾於活動期間至合作店家借用循環杯，可享飲品現折5元，另活動首尾二日推出限量借杯免費兌換飲品，支持不塑理念。

環保署統計，全台每年約使用40億個一次性飲料杯，回收處理必須承擔大量的成本，而為減少廢棄物產生量、降低環境負荷，就必須從源頭減量開始做起。新北市自107年8月開始，即招募有環保意願、環保作為的店家加入「新北不塑之客友善店家」行列，鼓勵店家提供自備環保容器的民眾消費優惠，也積極向店家及路跑活動主辦單位推廣循環杯「新北Ucup」，統計至今年9月底為止，已減少11萬7963個一次性飲料杯使用。

環保署今年4月28日公告的「一次用飲料杯限制使用對象及實施方法」規定，自112年起，連鎖超商及連鎖速食店至少5%門市應提供循環杯免費借用服務，新北環保局現提前輔導業者設置，甚至也邀請飲料店、咖啡店等非公告列管對象一同加入建置循環杯服務的行列。

環保局說明，本次循環杯體驗活動於北大特區展開，環保局與台北大學永續城邦社合作，輔導周邊手搖飲、咖啡店及早午餐店等20間店家共同響應，推出雙重循環杯體驗活動，第一重優惠為「有始有終免費體驗日」，民眾於10月12日及11月11日二日前往合作店家體驗循環杯，便可免費兌換40元以內飲品一杯，每店每日限量50杯。

而第二重循環杯推廣體驗優惠自10月13日至11月10日止，民眾於活動期間至合作店家進行循環杯體驗消費，可享有飲品現折5元的優惠，每店每日同樣上限50杯，民眾只要加入「uCup永續杯」LINE官方帳號 就能免費借用循環杯，輕鬆響應環保行動。

循環杯使用完畢後，除可直接歸還予合作店家外，臺北大學校園內心湖會館及商學大樓也設有2部無人機歸還站，可提供民眾自助歸還循環杯。使用過的循環杯皆會經過專業清洗業者全面洗淨消毒後，才會再次配送至合作店家循環使用。

北大永續城邦社社長袁子淇表示，永續社從創社以來就希望能成為校園和社區之間推動永續的橋樑，循環杯示範活動社團發揮學生熱情和優勢，挑選合作店家都是受學生喜愛店家，永續社將積極向校內師生推廣使用。