日檢不用再當忍者龜 新北無人機飛進污水下水道

下水道是城市防洪關鍵，日常檢查是相當重要，但人工縱走不只很辛苦，還因密閉空間帶來危險，新北水利局過去即引進防撞無人機應用於檢查，今年更擴大使用，做水污染源暗管稽查及污水下水道系統設施內部巡查，可以先進技術獲取即時影像，而人員也避免工作上的危險。

新北市境內雨水與污水下水道建設總長超過2000公里，為確實掌握設施使用情況，需要定期執行下水道設施檢查，但密閉空間下，往往也為檢查人員帶來許多探勘危險性。

水利局長宋德仁表示，下水道建設是現代化城市必要基礎建設，為方便定期檢查，同時也避免人工探勘帶來危險，因此引進設備取代人工，除過去長期使用管內攝影檢視車外，近年來陸續導入船型聲納探測器等輔助工具，並在109年度率先將防撞無人機應用在雨水下水道檢查工作。

宋德仁說明，今年擴大運用防撞無人機，做水污染源暗管稽查及導入污水下水道系統設施內部巡查工作，透過先進技術處理即時影像，再將影像製作管線內部3D模型，使深藏地底的秘密管道一覽無遺，強化地底設施管理、監控及追蹤等效果。