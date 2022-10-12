日檢不用再當忍者龜 新北無人機飛進污水下水道
下水道是城市防洪關鍵，日常檢查是相當重要，但人工縱走不只很辛苦，還因密閉空間帶來危險，新北水利局過去即引進防撞無人機應用於檢查，今年更擴大使用，做水污染源暗管稽查及污水下水道系統設施內部巡查，可以先進技術獲取即時影像，而人員也避免工作上的危險。
新北市境內雨水與污水下水道建設總長超過2000公里，為確實掌握設施使用情況，需要定期執行下水道設施檢查，但密閉空間下，往往也為檢查人員帶來許多探勘危險性。
水利局長宋德仁表示，下水道建設是現代化城市必要基礎建設，為方便定期檢查，同時也避免人工探勘帶來危險，因此引進設備取代人工，除過去長期使用管內攝影檢視車外，近年來陸續導入船型聲納探測器等輔助工具，並在109年度率先將防撞無人機應用在雨水下水道檢查工作。
宋德仁說明，今年擴大運用防撞無人機，做水污染源暗管稽查及導入污水下水道系統設施內部巡查工作，透過先進技術處理即時影像，再將影像製作管線內部3D模型，使深藏地底的秘密管道一覽無遺，強化地底設施管理、監控及追蹤等效果。
水利局補充，傳統管線設施檢查會透過人工縱走，因下水道內部侷限空間，人員必須在狹小、黑暗、潮濕及密閉等惡劣條件下作業，且下水道系統檢查時仍在持續使用的狀態，屬於高度危險作業環境，應用無人機科技同時也兼顧人員直接進入下水道的作業風險。
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