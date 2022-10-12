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銀髮夫妻變身Juicy網紅練習生 行銷自家養生果汁品牌

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
黃淑慧變身Juicy網紅練習生，行銷自家養生果汁品牌。圖／勞動部高屏澎東分署提供
黃淑慧變身Juicy網紅練習生，行銷自家養生果汁品牌。圖／勞動部高屏澎東分署提供

68歲陳原時與65歲黃淑慧夫妻，曾任職行政主管，退休後一度找不到生活重心，因為兩人都嚮往愜意的田園生活，於是買塊農地種植有機木鱉果等果物，開始研發多品項養生鮮果汁。在參與勞動部高屏澎東區銀髮人才資源中心的駐點講座後，靈活運用課程所學的行銷技巧，變身Juicy網紅練習生，行銷自家養生果汁品牌。

重視養生的黃淑慧，喜歡調製養生果汁，除了分享給親朋好友外，希望讓更多人知道養生果汁的好處，因此積極嘗試各種銷售管道，拓展行銷通路。但隨著年紀逐漸增長，記憶力不如從前，常常學習到新的知識技巧後回到家馬上就忘記，對使用3C更是一個頭兩個大。

黃淑慧說，正處於學習困境時來到了高屏澎東區銀髮中心，經過輔導員的諮詢後，開啟了一系列的圓夢課程培訓與輔導。透過課堂上學習，與輔導員手把手的復習所學後，也學會成立專屬的FB專頁與自家品牌LOGO，行銷技巧讓她的產品有了嶄新風貌。

夫妻將課程所學的3C技能運用在現下流行的網路直播，學會了自拍農場短片，還線上直播教大家如何挑選果物。黃淑慧說，第一次接到陌生客+1的訂單時，夫妻倆開心了好久，沒想到以為這些年輕人才會玩的直播，他們居然也可以輕易上手，甚至在鏡頭上當網美網帥，朋友看了直說讚！

隨著產品銷售量的增加，陳原時與黃淑慧對於品質也絲毫不馬虎，在輔導員的鼓勵下，參加了SGS重金屬檢驗並通過合格，讓消費者能食在安心。

勞動部高屏澎東分署長郭耿華表示，銀髮夫妻黃淑慧與陳原時的圓夢故事中，可以看見長輩退休後仍有精彩可期的發展性，鼓勵大家「高齡築夢永遠不嫌晚」，歡迎有意願打造人生新舞台的銀髮族，加入高屏澎東區銀髮中心的圓夢行列，洽詢電話07-7252586。

陳原時教大家如何挑選果物。圖／勞動部高屏澎東分署提供
陳原時教大家如何挑選果物。圖／勞動部高屏澎東分署提供
銀髮夫妻陳原時（中）與黃淑慧（右），在勞動部高屏澎東區銀髮人才資源中心協助下，靈活運用課程所學的行銷技巧，變身Juicy網紅練習生，行銷自家養生果汁品牌。圖／勞動部高屏澎東分署提供
銀髮夫妻陳原時（中）與黃淑慧（右），在勞動部高屏澎東區銀髮人才資源中心協助下，靈活運用課程所學的行銷技巧，變身Juicy網紅練習生，行銷自家養生果汁品牌。圖／勞動部高屏澎東分署提供

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