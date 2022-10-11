新北力拚通學廊道改善目標 議員盼年底達60校
新北不少人行道年久失修待改善，並有許多障礙物影響通行，新北工務局力推通學廊道改善，目前改善已達50所，未來還將持續邁進；新北市議員金瑞龍表示，通學廊道不少學生及一般民眾經過，盼爭取年底完成60所學校的改善。
新北許多地方的人行道因路幅較窄又年久失修，造成路面不平整、磁磚損壞，甚至有許多變電箱、電桿及樹穴等障礙物，讓通行的民眾增加不少危險性。新北市長侯友宜日前宣布通學廊道改善達50所，總長度達26.78公里，面積為6萬3622平方公尺，未來還會繼續規畫30所，甚至更多。
金瑞龍指出，通學廊道是學生上下學必經之處，也是許多民眾上班或外出會經過的地方，自己過去也爭取通學巷行人穿越線增設及通學廊道，盼年底可以完成60所學校通學廊道改善工程，未來更將朝向8年80所的目標前進。
工務局指出，施工過程中，若人行步道路幅不夠，就會內縮學校圍牆，或將學校周邊路樹及變電箱等移動位置，以增加人行道空間。養工處長馮兆麟說明，通學廊道改善工程至今年以前已完成38所學校，目前迄今有板橋區板橋國小、板橋高中、三重區光榮國小、土城區土城國小及新莊區新莊國小等12所學校已完成改善工程，工程總經費約8.48億元。
金瑞龍表示，通學廊道改善計畫必須傾聽各方的建議，後依照專業評估去規畫改善的先後順序，並以保障學生上下學安全為出發點去設計，提供行人一個友善的通行環境。
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