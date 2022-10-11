台北民生社區走失黑狗小八 流浪5年到汐止重回飼主懷抱

住台北市民生社區張姓飼主，養5年多的「小八」，在住家1樓庭院失蹤後，整整長達4年10個月之久，原已不抱希望，沒想到小八出現在汐止宮廟外生活被人發現，新北市動保處帶回照顧，當張姓飼主接獲通知時，欣喜若狂，直說「以後會好好照顧牠一輩子」。

新北市政府動保處於日前接獲民眾通報，汐止區環山路慈念宮有流浪狗出沒，動保處派員協助架設誘捕籠，並誘捕到1隻黑狗，派員帶回犬隻並掃描晶片，發現有人飼養，打電話通知飼主來領回，原以為要過2到3天飼主才會出面，沒想到當日下午飼主就將牠領回。

這隻黑狗名叫小八，張姓飼主說，牠已走失整整4年又10個月，當初牠突然跑走時，全家出動找了好久還是找不到，非常很傷心，原本想說過了那麼久都沒有消息，已經放棄希望，沒想到接到動保處通知，找到走失許久的小八。

動保員給張先生看小八現在的照片，他再line傳照片給他爸爸看，他爸爸看到後也眼框馬上泛紅，感嘆說「不知這些年，牠在外面受多少苦，身上都皮膚病，連鬢角都白了，現在領回家可以好好照顧他到終老了」。

飼主張先生住在北市民生社區，原已飼養5年多，讓小八居住在住家1樓庭院失蹤後，整整長達4年10個月之久，張先生已對小八下落已不抱希望，不知為何會出現在汐止宮廟外生活，不知已在汐止流浪了多久，以及如何走到汐止的。

張先生說，小八個性呆呆的，不太認得回家的路，雖然相隔4年1個月沒有跟小八生活，但仍十分懷念昔日與小八相處時光，會將小八飼養到終老，將小八牢牢繫上狗鍊，不再讓牠走失。