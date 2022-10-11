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七股大潮溝光電案 南市府宣布退還開發單位再檢討

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
七股大潮溝光電案引發爭端， 南市府宣布退還開發單位再檢討。記者謝進盛／攝影
七股大潮溝光電案引發爭端， 南市府宣布退還開發單位再檢討。記者謝進盛／攝影

光電業者申請在台南七股大潮溝種電引發爭議，在養殖業者及藍綠民代上周四強烈要求南市府一周內撤案，市府晚間表示，該案有諸多環境社會議題，今已正式發函經濟部能源局，將退還開發單位再檢討。

七股文蛤養殖班班長郭永慶說，樂見市府懸崖勒馬聽到在地聲音，也感謝藍綠民代跨越的恩黨派力挺，他強調，大潮溝是七股養殖業「大動脈」，絕對不能種電，也將持續關注事件未來發展。

台南市政府晚間由經發局發布新聞稿指出，七股大潮溝設置水面型太陽光電案，係為國有土地，並於109年8月28日取得國有財產署「國有非公用土地提供申請開發同意書」，另該案場雖位於台61以西，惟經南市議會去年9月17日第3屆第9次臨時會第2次會決議列為示範案場。本案屬設置容量2MW以上電業籌設案，依規定審查權屬經濟部能源局，且業經地主國有財產署同意，台南市議會亦已同意列為示範案場等歷程，本府僅能核轉相關書件至中央審查。

經發局新聞稿指出，市府對於居民意見相當重視，基於本案位於環境敏感區域、台61以西、以及基地有大量佔用蚵棚等特殊狀況，核轉能源局時，便特別提醒該案有諸多環境社會議題，建議請開發單位應與地方利害關係人溝通，並依照當前經濟部環設檢核機制議題辨認做成報告送中央審查確認通過後據以實施環社議題因應對策。

同時，並請能源局審查時，審酌考量環境及社會議題納入電業相關審查，確認未來太陽光電建置可能影響程度，以及評估案場是否鄰近村莊聚落、生態環境敏感區域等議題另建議案場周圍與村莊或聚落應保持適當距離，或於邊界處設置景觀綠籬（耐鹽植物、格柵或植栽等），降低鄰近村莊聚落疑慮、及社區景觀衝擊，並敦促開發業者做好溝通協調，於開發場域前與利害關係人充分溝通，弭平各界疑慮。

經發局說，近日地方民眾發起抗爭，更加突顯本案環境敏感、養殖戶佔用等議題宜妥為因應，以減低地方衝擊，市府重視地方聲音立場，今正式發函經濟部能源局，建請退還籌設計畫書並請開發單位就環境與社會等議題未盡之處，妥為檢討辦理，盼能在生態環境、綠能發展、在地社會中取得平衡，共創多贏。

七股大潮溝光電案引發爭端，上周公聽會上藍綠民代一致反對力挺養殖戶。記者謝進盛／攝影
七股大潮溝光電案引發爭端，上周公聽會上藍綠民代一致反對力挺養殖戶。記者謝進盛／攝影
七股文蛤養殖班班長郭永慶說，樂見市府懸崖勒馬，聽到在地聲音。記者謝進盛／攝影
七股文蛤養殖班班長郭永慶說，樂見市府懸崖勒馬，聽到在地聲音。記者謝進盛／攝影
養殖戶上周在會場懸掛打擾抗議布條要求撤案。記者謝進盛／攝影
養殖戶上周在會場懸掛打擾抗議布條要求撤案。記者謝進盛／攝影

台南 種電

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