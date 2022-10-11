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瑞芳金光路狹窄拓寬 即日起動工明年七月完工

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區金瓜石黃金博物館前北34線金光路即日起進行拓寬改善工程，敬請用路人配合現場義交人員指揮。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區金瓜石黃金博物館前北34線金光路即日起進行拓寬改善工程，敬請用路人配合現場義交人員指揮。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區金瓜石黃金博物館前北34線金光路道路狹窄，部分路段僅有約4至5公尺會車不易，因此新北市議員林裔綺協助爭取改善，即日起進行金光路拓寬改善工程，預計明年7月完工，施工時間將採單線雙向通行管制，敬請用路人配合現場義交人員指揮。

金瓜石黃金博物館前金光路部分路段狹窄，以致大客車無法雙向會車，常引發行車危險，因此市府爭取營建署補助進行北34線瓶頸路段改善經費，以紓緩瓶頸路段堵塞或發生交通意外的情形。

市議員林裔綺說，這次改善的瓶頸路段，是以北34線3K+300~3K+430公里處約130公尺長路段最窄，大約只有4至5公尺寬，經常可以看到大車上演倒車會車的畫面，改善後將主線道拓寬至8公尺以上，減少行車視線死角，提升道路服務品質，解決黃金博物館水金九風景區道路擁塞情形，促進當地觀光業及整體交通便利性。

第一階段以擋土牆退縮工法進行道路拓寬，長度約39公尺，第二階段以半邊橋拓寬工法進行道路拓寬，施工時間將採單線雙向通行管制，現場將有義交人員進行指揮交通；另配合水金九地區假日旅遊人潮眾多的需求，星期例假日將不施工。

瓜山里長張英傑說，金光路狹小一直是在地居民和遊客的惡夢，尤其現在遊客回流人車變多，每到假日到了瓶頸處很常動彈不得，現在市府終於分階段進行改善，相信一定可以舒緩金瓜石地區的交通，提升旅遊品質。

黃金博物館 金瓜石

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