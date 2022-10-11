瑞芳共餐幼兒園來獻舞 阿公阿嬤直呼好可愛

每年在重陽節前後，瑞芳幼兒園的小朋友們在老師的帶領下，都會來到爪峰社區銀髮共餐和長者一起同樂，今(11)日一群小貴賓用嬌小的身軀再加上練習多時的舞蹈動作跳出活力，讓長輩看了直呼好可愛，長輩們也感染到歡樂氣氛臉上滿是笑容。

瑞芳幼兒園孩子們帶著餅乾來到爪峰社區共餐的長輩面前發放，並帶來可愛的歌舞表演，散播孩子們天真無邪的笑容與能量滿滿的活力，讓長輩們都好窩心。

小朋友們走出幼兒園，帶著餅乾來到活動中心，帶來可愛的舞蹈表演，還親手將禮物交給共餐長輩們，老人家見到小孩的純真，自然而然心情快樂，臉上也是掛滿笑容。

爪峰社區發展協會理事長張信義說，幼兒園一直以來與社區建立親切緊密的互動，每逢過節幼兒園都一定會來探望社區長輩，希望帶給子孫在外的長輩們一些溫暖，也讓小朋友們學習與長者相處，彼此互助關心。