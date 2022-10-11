瑞芳共餐幼兒園來獻舞 阿公阿嬤直呼好可愛
每年在重陽節前後，瑞芳幼兒園的小朋友們在老師的帶領下，都會來到爪峰社區銀髮共餐和長者一起同樂，今(11)日一群小貴賓用嬌小的身軀再加上練習多時的舞蹈動作跳出活力，讓長輩看了直呼好可愛，長輩們也感染到歡樂氣氛臉上滿是笑容。
瑞芳幼兒園孩子們帶著餅乾來到爪峰社區共餐的長輩面前發放，並帶來可愛的歌舞表演，散播孩子們天真無邪的笑容與能量滿滿的活力，讓長輩們都好窩心。
小朋友們走出幼兒園，帶著餅乾來到活動中心，帶來可愛的舞蹈表演，還親手將禮物交給共餐長輩們，老人家見到小孩的純真，自然而然心情快樂，臉上也是掛滿笑容。
爪峰社區發展協會理事長張信義說，幼兒園一直以來與社區建立親切緊密的互動，每逢過節幼兒園都一定會來探望社區長輩，希望帶給子孫在外的長輩們一些溫暖，也讓小朋友們學習與長者相處，彼此互助關心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言