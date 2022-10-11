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紅花綠樹成隧道 淡水忠山里美人樹盛開

觀天下 ／ 記者許端驛/淡水報導
淡水北八線山路上的美人樹盛開，現在花期也要進入尾聲，想賞花的民眾可要把握機會。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水北八線山路上的美人樹盛開，現在花期也要進入尾聲，想賞花的民眾可要把握機會。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水北八線山路上的美人樹，已開始綻放出紅色花朵，原本美人樹賞花健行活動取消，美人樹種植超過200棵，更是淡水忠山里的在地特色之一，現在花期也要進入尾聲，想賞花的民眾可要把握機會。

在蜿蜒的山路上，除了兩旁綠樹成蔭，還可以看到有不少火紅色的花朵，將綠叢點綴成一幅美麗的景色，隨著時序進入秋冬季節，位在淡水北八線山路上的美人樹，也早已開始綻放出紅色花朵。

忠山里長潘炳丁表示，其實從9月開始，美人樹就已經悄悄開花，就是因為美人樹的花期較長，可以維持三個月，一直到11月都還看得到美人樹開花，從北八線宏龍宮開始往北新莊方向，沿途兩公里，都有種植美人樹，在盛開期間，更吸引不少賞花遊客到這裡拍照。

里長潘炳丁指出，這些美人樹已經種植19年的時間，從一開始的小樹苗到現在大樹開花，更成為在地的特色景點，目前在北八線上，有種植超過200棵美人樹而花期會開到11月，想賞花的民眾可要把握機會。

淡水 賞花

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