文化保存自己來 金山磺火相傳延續蹦火產業

金山區磺港特有的磺火捕魚產業，為將蹦火這項傳統漁法傳承下去，蹦火船富吉268的火長，也是返鄉的青年漁民簡士凱策劃了『磺火相傳』的活動，除了有蹦火展演，也將魚路古道的導覽一並帶入，希望磺火產業的保存，不只限於船上，陸面上的文化保存也相當重要。

有限責任新北市蹦火漁業發展運銷合作社監事主席簡士凱說，其實一直以來為了保存磺火捕魚這項產業，在地的蹦火漁船也有與導遊以及觀光漁船合作推出的包套行程，不過其實漁船漁民們自己也希望，能夠培養出延續產業、文化保存並且自給自足的能力，因此特別於今年舉辦『磺火相傳』活動，培育導覽人員，展望明年能夠以漁船自身的力量來執行文化體驗的活動。

有限責任新北市蹦火漁業發展運銷合作社監事主席簡士凱認為，不論是在漁船上展演的漁民還是在陸地上導覽地方文化的導覽員，擁有說故事的能力都是相當重要，因此透過活動培育導覽人員，要將傳承好幾代的磺火漁業延續，今年得到結訓證書，明年就有希望能夠接到展演活動。

另外這次的活動還結合了蹦火船主要捕抓的青鱗魚製作伴手禮，就是希望不只是文化保存，青鱗魚也要有不同變化，製作成商品、行銷出去。