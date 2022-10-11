新北社區培力向前行 石門草里社區推現成果

新北市府社會局從四百多個社區中挑選三個最有發展潛力的社區，石門區草里社區成為培力的目標社區，近來社區舉行成果展，製作草仔粿，發放給弱勢民眾給予關懷，並分享喜悅，展現課程學習成果。

石門區長林俊宏說，新北市社區培力育成中心，將社區的培力設定四個階段，新手村、武器村、長老村與希望村，從社區的凝聚到資源盤點，再經過案例分享與活動計畫撰寫學習，最後進行練功坊實作，進行成果展，草里社區製作草仔粿，將學習到的技巧與知識，透過實際操作展現出來。

這個機會難得的社區培力，草里社區可是學得相當認真，成果展上製作草仔粿除了是展現成果，還要發放給弱勢民眾給予關懷，並分享喜悅，區長林俊宏也期待透過培力課程，讓社區成員了解福利社區化概念、學習計畫執行，並提升社區認同與凝聚，讓草里社區越來越進步與茁壯。