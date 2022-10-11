台電2年停電上百次 新北市府為260個號誌設不斷電設備

新北今年發生31起停電事故，交通局為因應台電無預警斷電引發交通號誌停擺，造成人車打結，在新莊思源路與幸福路口安裝第1部號誌不斷電設備，可於台電供電中斷後立即無縫轉接至UPS系統，穩定供應3小時緊急電力，明年3月前會在260處市區重要幹道、銜接高快速道路及重要救災節點等重要路口安裝該設備，每年花費1560萬元。

新北市議員李倩萍則認為，市府應在新北全市4200處交通號誌都裝設號誌不斷電設備，才能維持市民交通安全。

新北市交通局為因應台電無預警斷電引發交通號誌停擺，近日完成在新莊思源路與幸福路口安裝號誌不斷電設備，可於台電供電中斷後立即無縫轉接至UPS系統，穩定供應3小時緊急電力，並透過電腦遠端監控平台即時監看路口UPS運作狀況、剩餘電量及充放電情形，維護路口安全和行車秩序。

新北市交通局指出，會設置無預警斷電設備的原因主要是台電近期多次停電，導致交通號誌失靈，新北市去年大大小小的高達75次，今年1至9月有31次，所以市府才希望裝設系統，維持交通安全。

交通局表示，這次要設置的260處路口主要是選擇重要維生道路口，包括聯絡高快速道路、市區重要幹道、交通樞紐場站、重要救災節點及行政指揮中心等周邊路口。

交通局提到，這個無預警斷電設備是委外經營，一個路口的系統平均每月須花費5000元，以260個路口來算，全年需要花費1560萬。

新北市議員李倩萍認為，台電只要發生停電問題，周邊交通號誌通通失靈，恐引發嚴重的交通事故。這時會需要大量員警上路口站崗，但若發生嚴重天災，員警也要協助救災，屆時新北市交通恐大亂。

李倩萍表示，市府裝設號誌不斷電設備是良政，不過新北市總共有超過4千座交通號誌，登記車輛約300萬輛，既然市府有意願裝設，就應該在全市交通號誌上都設置，不應只挑選重要路口，否則停電時，還是有可能出現事故意外。