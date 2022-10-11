「飛翔皮卡丘計畫」首度攜手北市 寶可夢拍照點本周起登場

為帶動城市觀光，台北市觀光傳播局今天表示，觀傳局自10月起與The Pokémon Company「飛翔皮卡丘計畫」合作，推出一系列活動，除了台灣民眾睽違已久的Pokémon GO Safari Zone活動，10個色彩繽紛的Pokégenic拍照景點將於本周起在台北市陸續登場，喜歡寶可夢的朋友們可以準備好手機相機，鑽進台北的大街小巷尋找寶可夢們拍照打卡。

觀傳局表示，在The Pokémon Company的精心企劃下，在日本沖繩縣北谷町等觀光聖地備受好評的Pokégenic拍照景點，將於本周起陸續在台北的心中山線形公園、捷運雙連站、捷運大安森林公園站、松山文創園區及貓空地區登場。

觀傳局表示，走出捷運中山站4號出口，左手邊將有一整面的葛拉西蒂亞花海和皮卡丘迎接大家。之後搭乘捷運淡水信義線前往大安森林公園，配合10月21至10月23日的「Pokémon GO Safari Zone: Taipei」活動，捷運大安森林公園站內、站外將設置Pokégenic拍照景點，離站前可和寶可夢們排隊拍照，並跟某隻巨大寶可夢比身高。到了夜晚，松山文創園區將有霓虹亮起。吃完晚餐可以探訪華燈初上的松山文創園區，一睹園區夜間風采及壯觀的皮卡丘霓虹牆。