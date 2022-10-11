2023台灣燈會就缺大巨蛋 柯文哲嗆防火避難卡內政部

明年台灣燈會將是睽違23年後，重返北市舉辦。市長柯文哲今天主持2023台灣燈會在台北「溫暖光球」主視覺亮相記者會，並揭曉四大展區，不過卻缺大巨蛋。柯表示，本來台灣燈會設計上，是從國父紀念館到大巨蛋、松菸再連到東區，另一邊是連到信義商圈，不過因大巨蛋內政部防火避難審查卡住，既然被擋就斷掉了，四個展區照樣布展，只是動線比較不好。

另外，柯文哲致詞也提到，明年台灣燈會最困難的部分，還有缺電問題，北市府也另外多花了8千萬元拉線解決。

2023台灣燈會在台北，將有兩大重要意義，第一，它是2001年流浪到外縣市23年後，重新回到台北市舉辦；另外，明年的燈會也是台灣邊境解封之後，第一個大型的國際活動，將是史上最大規模，整個台灣的旅遊業，包括飯店、觀光產業等，對台灣燈會都相當期待，柯說，辦得好、辦得壞，會影響後面很多活動。

柯文哲也舉先前在士林舉辦的白晝之夜為例，儘管有人批評動線規畫不佳等，不過人潮一個晚上來了46萬人，讓士林商圈高興死了，商家備料根本來不及。

對於台灣燈會少了大巨蛋是否不完美？柯文哲則再開砲內政部，表示審一個防火避難性能審查，從去年4月到現在還沒下來，已經一年半了，這也沒辦法，這樣好像在講人家壞話，但「人家擋你有什麼辦法。」

2023台灣燈會在台北將以「都市型燈會」登場，規畫1座主燈在國父紀念館，6個副燈、還有300件以上作品及串連台北市12個行政燈區，主燈及副燈分布在四個展區，占地約168公頃，柯文哲也宣示，台灣燈會的目的，就是要振興產業，將台北市東區商機拉上來。

北市觀傳局表示，今天公布的主視覺為「溫暖光球」，以台北盆地為基底設計，就像承接燈會，分布在盆地中的家家戶戶點起希望燈火，凝聚成巨大希望光球。